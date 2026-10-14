Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: CTV)

Theo quyết định, Ban Bí thư chỉ định 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Nguyễn Văn Chung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk; Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc mừng những cán bộ được Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không chỉ là vinh dự, mà còn gắn với trách nhiệm của mỗi Tỉnh ủy viên. Vì vậy, đề nghị các cán bộ được chỉ định phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, các Tỉnh ủy viên cần phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.