Dự hội nghị có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển.

Hội nghị công bố quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cụ thể, chuẩn y đồng chí Hà Ngô Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Đảng ủy xã Cốc Pàng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Ma Kiên Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Uyên đến công tác tại Đảng ủy xã Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Nông Thị Trường, Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh đến công tác tại Đảng ủy xã Quảng Uyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Uyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoà An đến công tác tại Đảng ủy xã Nguyễn Huệ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huệ đến công tác tại Đảng ủy xã Hoà An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoà An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đinh Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đình Phong đến công tác tại Đảng ủy xã Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Trùng Khánh bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh đến công tác tại Đảng ủy xã Quang Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Long nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Quang Long bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quang Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Phương Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Long đến công tác tại Đảng ủy xã Đình Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đình Phong nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Đình Phong bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đình Phong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Triệu Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long đến công tác tại Đảng ủy xã Cần Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cần Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Cần Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cần Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Yên đến công tác tại Đảng ủy xã Tổng Cọt, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tổng Cọt nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Tổng Cọt bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Dương Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt đến công tác tại Đảng ủy xã Thanh Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Thanh Long bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng chí nhấn mạnh, đợt điều động, luân chuyển lần này nhằm rèn luyện cán bộ qua thực tiễn cơ sở và tăng cường năng lực lãnh đạo cho các địa phương. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được luân chuyển, điều động khẩn trương thực hiện bàn giao cụ thể, đầy đủ, kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang triển khai; tuyệt đối không để khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hay lấy lý do chưa quen địa bàn để chậm xử lý công việc.

Chủ động đi cơ sở, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tại các thôn, xóm còn nhiều khó khăn để nắm chắc tình hình thực tiễn, không áp đặt máy móc kinh nghiệm của địa phương cũ vào địa phương mới. Cùng tập thể cấp ủy, chính quyền rà soát các chỉ tiêu, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; không né tránh việc khó, không lấy tồn tại từ trước làm lý do cho sự chậm trễ hiện tại.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp với thước đo là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027 và chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Kế thừa thành quả đã có, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, giải pháp đột phá để đánh thức tiềm năng, dư địa của từng địa bàn. Trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng gắn với chế biến và thị trường; khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Các đồng chí được luân chuyển giữ vững thái độ khiêm tốn, cầu thị, tôn trọng cán bộ sở tại; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bảo đảm sự thống nhất giữa lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền. Công tâm, khách quan trong công tác cán bộ, không phân biệt cán bộ tại chỗ hay điều động; phân công nhiệm vụ theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Mỗi cán bộ phải thường xuyên tự rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng uy tín bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể cấp ủy, chính quyền các xã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động chia sẻ, hỗ trợ các đồng chí mới nhận nhiệm vụ; giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Uyên Nông Thị Trường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được điều động, luân chuyển phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nông Thị Trường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Uyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đồng chí khẳng định trên cương vị mới, các cán bộ được luân chuyển sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn địa bàn, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tính tiền phong, gương mẫu, đặt lợi ích chung lên trên hết để tận tâm phục vụ Đảng và nhân dân. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cùng sự đồng hành, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.