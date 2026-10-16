Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 14 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có 2 đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 2 đồng chí tại hội nghị.

Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Cụ thể, tiếp nhận vào làm công chức đối với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; điều động đồng chí Trương Thế Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ; điều động đồng chí Lê Hải Định, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm đối với cả 3 đồng chí là 5 năm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An chúc mừng các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương và các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để công việc gián đoạn. Đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; những việc thuộc thẩm quyền phải quyết đoán xử lý, những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết. Đồng thời, giữ vững phẩm chất, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm; phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, khuyến khích đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường. Nhấn mạnh yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ lãnh đạo không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên mà cần tạo ra những chuyển biến thực chất, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh; khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp nhận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, tăng cường phối hợp, giữ vững đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.