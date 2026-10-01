Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; một số sở, ban, ngành liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Điều động đồng chí Bàn Quý Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình; điều động đồng chí Mã Gia Hãnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Lĩnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; điều động, luân chuyển đồng chí Triệu Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Lĩnh; luân chuyển đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Minh Khai; điều động đồng chí Nông Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cốc Pàng giữc chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Long, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Đức Long. Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ là 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, phân công, điều động, luân chuyển và giao nhiệm vụ mới. Nhấn mạnh, công tác điều động, luân chuyển, phân công cán bộ là việc làm thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu lâu dài trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng bàn giao công việc cũ; nghiên cứu quy chế làm việc, nắm bắt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Yêu cầu cán bộ được điều động, luân chuyển sớm tạo chuyển biến, kết quả cụ thể ở vị trí công tác mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và đánh giá qua thực tiễn. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận cán bộ, cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế làm việc, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Bàn Quý Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đồng chí Bàn Quý Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.