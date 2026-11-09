Tỉnh uỷ Cà Mau quán triệt nghị quyết, bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị, tập trung thảo luận, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo.

Thống nhất nhận thức, quyết liệt trong hành động

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh: Hội nghị lần này không chỉ nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, tư duy đổi mới và trách nhiệm của từng cấp uỷ. Trên cơ sở đó, tập trung đánh giá khách quan kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, thẳng thắn nhận diện những nút thắt, điểm nghẽn để thống nhất các giải pháp đột phá, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 10% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, cần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp uỷ khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai nội dung đến từng chi bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn những nội dung cốt lõi, bảo đảm việc triển khai thống nhất, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, phải cụ thể hoá các chủ trương, quyết sách của hội nghị thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị, để người dân và doanh nghiệp hiểu, đồng thuận, cùng tham gia thực hiện. Bí thư cấp uỷ phải phát huy vai trò đầu mối, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các nội dung hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, triển khai kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 29, 30, 31-NQ/TW và Chương trình hành động số 47 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, triển khai chuyên đề về kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; cùng Chương trình hành động số 47 của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền và công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, triển khai Kết luận số 105-KL/TW về phát triển nguồn nhân lực mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027

Tại hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày báo cáo dự kiến tăng trưởng GRDP và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo, năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến đạt 8,0%, chưa đạt mục tiêu 10% theo kế hoạch đề ra. Trong đó, khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản) tăng 5,38%; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) tăng 11,67%; khu vực III (dịch vụ) tăng 8,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,45%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 91 triệu đồng.

Để thúc đẩy tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10%; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hoá - xã hội, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, trình bày báo cáo về kết quả và các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cấp xã ngày càng vững mạnh.

Theo báo cáo, Đảng bộ tỉnh có 70 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 64 đảng bộ xã, phường; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự) và 4 đảng uỷ cơ quan. Toàn tỉnh có 2.259 tổ chức đảng trực thuộc cơ sở, gồm 1.451 chi bộ trực thuộc đảng bộ, 22 đảng bộ bộ phận và 830 chi bộ ấp, khóm, với 84.000 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng tại các đảng uỷ xã, phường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được triển khai trong bối cảnh địa bàn cơ sở mở rộng không gian phát triển, có nhiều thay đổi về quy mô diện tích, dân số khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đảng uỷ cấp xã đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày. Bên cạnh quán triệt các nội dung trọng tâm, các tổ tiến hành thảo luận, đánh giá những khó khăn, nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 chưa đạt; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh./.