Tỉnh ủy Cà Mau họp mặt cán bộ nghỉ hưu, ra mắt tân Phó Bí thư

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dự buổi họp mặt có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; Đặng Văn Dũng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Võ Văn Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã thông tin về quyết định của Bộ Chính trị và trang trọng ra mắt đồng chí Đặng Văn Dũng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đồng thời trao đổi về yêu cầu kiện toàn nhân sự chủ chốt, củng cố Thường trực Tỉnh ủy nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, chúc mừng Đảng bộ tỉnh Cà Mau được Trung ương tăng cường cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu nhận nhiệm vụ trước các thế hệ cán bộ tiền nhiệm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước các thế hệ cán bộ tiền nhiệm, đồng chí Đặng Văn Dũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau tin tưởng giao trọng trách mới.

Đông đảo các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ dự buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Đặng Văn Dũng hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Cà Mau, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tận tâm, tận lực phụng sự Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, đầy trách nhiệm của các đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh của các thế hệ lãnh đạo đi trước là tài sản vô giá, là chỗ dựa vững chắc để tập thể lãnh đạo tỉnh hiện nay kế thừa và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung dồn lực thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, kinh tế biển, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và chăm lo tốt đời sống người dân, quyết tâm đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia như cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, cầu ra cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai; trong đó ưu tiên tối đa phương án thi công cầu cạn để bảo đảm tính bền vững trên nền đất yếu.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thi công tại 10 xã, phường có cao tốc đi qua; đồng thời khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh, triển khai Đề án Trung tâm Logistics đầu cầu Hòn Khoai, Đề án Trung tâm Năng lượng quốc gia và mời gọi đầu tư vào Khu kinh tế Năm Căn…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến và tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, chung tay cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.