Tỉnh Tuyên Quang đoạt 1 giải Ba Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia 'Tự hào một dải biên cương' lần thứ IV

Ban tổ chức trao giải Ba cho tác giả Ma Tuyên, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Phát động từ ngày 15-3 đến 15-8, Cuộc thi và Triển lãm ảnh thu hút trên 10.100 tác phẩm của hơn 4.200 tác giả. Hội đồng Giám khảo đã chọn 139 tác phẩm tiêu biểu, ghi lại cảnh sắc, văn hóa, đời sống lao động của người dân vùng biên và hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để trưng bày tại triển lãm.

Tác giả Ma Tuyên bên tác phẩm.

Ban Tổ chức trao giải cho hơn 20 tác phẩm xuất sắc ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tỉnh Tuyên Quang có 3 tác giả với 4 tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm và chấm giải. Trong đó có tác giả, Trung tá Ma Tuyên, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh, Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã xuất sắc đoạt giải Ba với tác phẩm ảnh bộ “Sắc xanh trên cao nguyên đá”; tác giả Đinh Hải Ngọc có 2 tác phẩm được treo triển lãm và tác giả Nguyễn Mạnh Cường có 1 tác phẩm được treo triển lãm.