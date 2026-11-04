Tình trạng tảo hôn ở Nghệ An vẫn diễn ra khá phổ biến

Truyền thông về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), nay là xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Để hạn chế, từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn, thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Bộ đội Biên phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo… tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức, tuy nhiên, vẫn chưa thể đẩy lùi, thậm chí vấn nạn này có chiều hướng trẻ hóa độ tuổi.

Trong vòng 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tới 2.094 trường hợp tảo hôn; nhiều nhất là năm 2021 với 309 trường hợp.

Năm 2022 có 295 trường hợp; năm 2023 có 230 trường hợp; năm 2024 có 108 trường hợp; năm 2025 ghi nhận 95 trường hợp...

Địa bàn vùng núi cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ghi nhận số trường hợp tảo hôn nhiều, nhất là trong cộng đồng dân tộc H'Mông, Khơ Mú.

Tỉnh Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nguyên nhân của tình trạng tảo hôn xuất phát từ nhiều yếu tố, chủ yếu là do nhận thức pháp luật, kiến thức về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản của một bộ phận người dân còn hạn chế. Ở một số nơi, vẫn còn quan niệm “lấy vợ, lấy chồng sớm để có thêm lao động”, hoặc coi việc kết hôn sớm là bình thường theo tập quán lâu đời.

Ngoài quan niệm, hủ tục lạc hậu và nhận thức pháp luật hạn chế, còn có những nguyên nhân khác, trong đó có việc trẻ em vùng cao tiếp cận sớm, nhiều với mạng xã hội, nhưng thiếu kiến thức giới tính và kỹ năng sống, thiếu sự giám sát của gia đình, dẫn đến việc quan hệ tình dục sớm, khi trường hợp mang thai ngoài ý muốn, buộc phải kết hôn...

Theo Trưởng Phòng Chính sách, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An Nguyễn Mạnh Hùng: Phòng chống tảo hôn là nhiệm vụ cấp bách vừa trước mắt, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các giải pháp, nhất là đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho con em tiếp tục đến trường.