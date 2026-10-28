Tình trạng sức khỏe bé gái bị kẹt 15 phút trong đám cháy do sạc đèn pin

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa cấp cứu thành công bé gái 14 tuổi bị bỏng đường thở nặng do hít khói sau khi chiếc đèn pin đang sạc trong phòng ngủ bất ngờ bốc cháy, khiến lửa lan sang gối.

Sự cố xảy ra khoảng 0h ngày 24/10 khiến bé gái mắc kẹt trong khói lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân hỗ trợ đưa ra ngoài.

Dù không bị bỏng da, bé xuất hiện các triệu chứng ho nhiều, khàn tiếng, khó thở. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 93%.

Bác sĩ nội soi cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Hô hấp phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Kết quả cho thấy muội than bám dày từ mũi, thanh quản, khí quản xuống tận các phế quản; niêm mạc đường thở sưng đỏ. Bệnh nhi được xác định bỏng đường thở do hít khói độ 3, mức độ nặng.

Các bác sĩ nhanh chóng làm sạch muội than ngay trong lần nội soi đầu tiên, đồng thời thao tác thận trọng để hạn chế tổn thương đường thở. Sau đó, bé được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Sau 48 giờ, ở lần nội soi thứ hai, đường thở của bệnh nhi đã được làm sạch, thông thoáng. Hiện sức khỏe và các chỉ số của bé ổn định, dự kiến xuất viện sớm.

ThS.BS.CKII Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, cảnh báo việc sạc pin qua đêm là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, từ đèn pin, pin dự phòng, điện thoại đến quạt tích điện. Tuy nhiên, thiết bị có thể chập điện, quá nhiệt và bốc cháy, đặc biệt khi sạc trong thời gian dài hoặc đặt trên chăn, gối, nệm.

Để phòng tránh tai nạn, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không sạc thiết bị qua đêm hoặc để sạc khi không có người trông; không đặt thiết bị đang sạc trên giường, gối, nệm, sofa hay gần vật liệu dễ cháy. Người dùng cần lựa chọn bộ sạc đúng loại, có nguồn gốc rõ ràng; ngắt sạc khi pin đầy và ngừng sử dụng thiết bị hoặc pin bị phồng, nóng bất thường hay có mùi khét.

Đặc biệt, cha mẹ không để trẻ ngủ cạnh thiết bị đang sạc. Các gia đình nên lắp thiết bị báo khói, trang bị bình chữa cháy và hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.