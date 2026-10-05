Tình trạng nữ tử tù Mỹ tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống hiện ra sao?

Tình trạng nữ tử tù Mỹ tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống

Nữ tử tù Christa Pike (Ảnh: BBC).

Vụ thi hành án bất thành tử tù Christa Pike ở bang Tennessee đang gây xôn xao dư luận nước Mỹ. Bản án tử hình được thi hành vào hôm 30/9, sau 30 năm kể từ khi bà bị kết án vào năm 1996 vì tra tấn và sát hại dã man một bạn học.

Bà Pike đã được tiêm hai liều pentobarbital - một loại thuốc an thần mạnh, có thể làm chậm hoạt động của cơ thể, trong đó có hệ thần kinh, tuy nhiên bà vẫn còn tỉnh táo sau khi được tiêm.

Sau đó, bà rơi vào trạng thái bất tỉnh, hiện được đặt nội khí quản và thở máy, tiên lượng xấu.

Thông tin trên Tiền phong dịch từ Reuters, trong một văn bản nộp lên tòa án, các luật sư của Pike cho biết vụ hành quyết bất thành hôm 30/9 đã khiến bà rơi vào tình trạng bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Đây là lần thứ hai trong năm nay tiểu bang thi hành án tử bất thành, buộc Thống đốc Tennessee Bill Lee phải tạm dừng các nỗ lực thi hành án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026.

Các luật sư của Christa Pike - phạm nhân bị kết án tử hình vì tội giết người - ngày 2/10 cho biết bà đang bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở máy sau khi bang Tennessee thất bại trong quá trình tiêm thuốc thi hành án tử hình đối với bà. Đây là thông tin chi tiết đầu tiên về mức độ thương tích mà bà Pike phải gánh chịu trong quá trình tiêm thuốc độc.

Theo các luật sư, nhân viên y tế đang nỗ lực cứu sống bà Pike và loại bỏ loại thuốc gây chết người pentobarbital khỏi cơ thể bà. Thông tin này được đưa ra trong một văn bản khẩn cấp gửi tòa án nhằm yêu cầu Sở Cải huấn Tennessee phải bảo quản các bằng chứng liên quan đến vụ thi hành án bất thành hôm 30/9.

Các luật sư cho biết bà Pike vẫn trong tình trạng nguy kịch, 2 ngày sau khi bang này tiêm 2 liều pentobarbital nhưng bà vẫn còn sống. Các luật sư nói thêm rằng bà đã bị tổn thương nghiêm trọng ở cả hai cánh tay.

Lý giải nguyên nhân có thể khiến nữ tử tù còn sống sau hai liều tiêm thuốc độc

Theo các chuyên gia y tế, có dấu hiệu cho thấy hai ống thông tĩnh mạch, thay vì đưa thuốc vào mạch máu của Pike, đã khiến thuốc rò rỉ vào các mô xung quanh vị trí đặt kim.

Điều này có thể xảy ra do cách thức hoặc vị trí đặt ống thông, do tĩnh mạch của Pike dễ tổn thương, hoặc vì một nguyên nhân khác. Các luật sư cho biết các bác sĩ từ trước đến nay luôn gặp khó khăn khi tìm tĩnh mạch để lấy máu của Pike và nữ phạm nhân mắc chứng rối loạn máu khiến vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.

Các luật sư nói thêm rằng, trong quá trình thi hành án, Pike thậm chí còn cố gắng hỗ trợ nhân viên đặt hai đường truyền tĩnh mạch.

Thuốc Pentobarbital có thể được sử dụng để điều trị co giật. Thuốc hoạt động bằng cách làm giảm hoạt động của hệ thần kinh. Đây là loại thuốc được sử dụng phổ biến để trợ tử cho động vật. Thuốc cũng được sử dụng tại những bang cho phép hỗ trợ y tế để chấm dứt sự sống.

Tác dụng chính của thuốc là làm ngừng hoạt động trong não, bao gồm hoạt động của các tế bào thần kinh có chức năng kiểm soát hô hấp. Cơ thể rơi vào trạng thái giống hôn mê, sau đó dẫn đến suy hô hấp và ngừng tim.

Trong trường hợp của Pike, các chuyên gia y tế cho biết cũng có khả năng thuốc pentobarbital đã gặp vấn đề.

Theo Báo Công lý, Christa Pike, 50 tuổi, dự kiến bị hành quyết tối 30/9 tại nhà tù an ninh tối đa Riverbend ở thành phố Nashville. Nếu việc thi hành án diễn ra, Pike sẽ là phụ nữ đầu tiên bị xử tử tại Tennessee trong khoảng 200 năm qua.