Ruộng hành, tỏi vụ đông xuân trên đảo Lý Sơn bị ngập úng do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Tư liệu

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập lụt tại các đảo miền Trung trong thời gian gần đây. Đầu tháng 10/2026, đảo Cù Lao Chàm (thành phố Đà Nẵng) cũng xảy ra ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài.

Trong hai ngày 25 và 26/11, đảo Lý Sơn trải qua một đợt mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng. Hình ảnh do người dân ghi lại và đăng tải trên internet cho thấy nhiều khu dân cư bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến khoảng nửa chiều cao bức tường nhà cấp 4. Nhiều gia đình phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao, kê bàn ghế để bảo vệ tài sản và ngắt hệ thống điện nhằm bảo đảm an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ khiến 110 hộ dân bị ngập sâu, khoảng 120ha hành, tỏi vụ đông xuân bị thiệt hại do ngập úng. Đáng chú ý, khi mực nước hồ chứa Thới Lới dâng cao, nước tràn qua sườn núi, đổ xuống các khu vực đồng ruộng, khiến tình trạng ngập úng tại vùng sản xuất nông nghiệp thêm nghiêm trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng vũ trang trên đảo hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy sau mưa lũ. Ảnh: CTV

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng các lực lượng vũ trang trên đảo tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ bằng các hoạt động như thu dọn đồng ruộng, khơi thông cống thoát nước từ khu dân cư và đồng ruộng ra biển, nhất là tại những vị trí bị cát bồi lấp.

Theo bản tin dự báo mưa lớn của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/11/2026, trong khoảng thời gian từ 16 giờ ngày 28/11 đến 16 giờ ngày 29/11, lượng mưa tại đặc khu Lý Sơn phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Trong khi đó, tại các khu vực Cẩm Thành, Đức Phổ, Ba Tơ và Bình Sơn, lượng mưa dự báo từ 120-230mm, có nơi trên 250mm. Như vậy, lượng mưa dự báo tại Lý Sơn thấp hơn đáng kể so với một số khu vực ở phía Đông đất liền tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đảo vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, nên nguy cơ ngập úng tại những khu vực trũng thấp chưa thể loại trừ. Theo cơ quan khí tượng, phải từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới có xu hướng giảm dần.

Tình trạng ngập lụt tại Lý Sơn cũng gợi nhớ sự việc tương tự xảy ra tại xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm), thành phố Đà Nẵng, ngày 7/10/2026. Do địa hình có nhiều sườn núi dốc, nước mưa từ trên cao đổ nhanh xuống khu dân cư, tạo thành những dòng chảy xiết tại một số khu vực như Bãi Làng, Bãi Hương, Bãi Bìm và Bãi Chồng, gây ngập cục bộ.