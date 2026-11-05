Tình trạng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu diễn biến phức tạp

Theo đó, vi phạm xảy ra trên nhiều mặt hàng, lĩnh vực; vi phạm về các giấy tờ thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh, không thông báo website thương mại bán hàng; vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với những mặt hàng kinh doanh có điều kiện; vi phạm về công bố chất lượng sản phẩm, không công bố hợp chuẩn, hợp quy, không dấu hợp quy, vi phạm về nhãn, giá, giết mổ trái phép, kiểm dịch động vật, sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, sang chiết gas trái phép, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, gian lận thuế, khai thác khoáng sản trái phép….

Hiện nay, tình trạng hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ diễn ra khá phổ biến. Hàng hóa “xách tay” từ nước ngoài như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, đồ gia dụng, điện tử… được mang về và bán lại cho người tiêu dùng nhằm trục lợi, đang diễn biến khá phức tạp.

Đặc biệt, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.