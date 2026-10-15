Tình trạng khói mù đe dọa vị thế trung tâm sự kiện quốc tế của Singapore

Các tòa nhà ở Marina Bay bị bao phủ bởi lớp sương mù ở Singapore ngày 12-10-2026

Đợt ô nhiễm khói mù diễn ra đúng thời điểm Singapore tổ chức chặng đua Công thức 1 từ ngày 9 đến 11-10, cùng khoảng 40 hội nghị, hoạt động kinh doanh và giải trí liên quan.

Các sự kiện thu hút hàng chục nghìn du khách, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế tới quốc đảo này.

Chặng đua F1 vẫn diễn ra theo kế hoạch và các nhà hàng, quán bar quanh khu vực trung tâm ghi nhận lượng khách đông.

Một số cơ sở cho biết hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng, thậm chí kín chỗ hằng ngày, dù nhiều khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở mức không lành mạnh.

Tuy nhiên, khói mù đã làm giảm trải nghiệm của không ít du khách. Lớp khói dày che khuất đường chân trời và các công trình nổi tiếng, trong khi thời tiết trở nên nóng, ẩm và ngột ngạt hơn.

Các chuyên gia cảnh báo tác động có thể nghiêm trọng hơn nếu điều kiện tương tự xuất hiện trong những kỳ tổ chức tiếp theo.

Ngày 9-10, chỉ số ô nhiễm không khí PSI trong 24 giờ trên khắp Singapore dao động từ 134-192, nằm trong ngưỡng không lành mạnh.

Khói mù bao phủ khu vực Vịnh Marina và khu trung tâm thương mại ở Singapore đúng thời điểm Giải đua xe Công thức 1 Singapore Grand Prix 2026

Cơ quan khí tượng cho biết khói từ các đám cháy tại miền Nam và miền Trung đảo Sumatra, cùng một số khu vực trên đảo Kalimantan của Indonesia, tiếp tục bị gió đưa tới Singapore.

Đến ngày 10-10, chỉ số PSI vẫn ở mức 118-168. Nhà chức trách cảnh báo khói mù có thể tiếp diễn do thời tiết khô tại các khu vực xảy ra cháy và hướng gió tiếp tục bất lợi.

Các chuyên gia nhận định một sự kiện đơn lẻ như F1 có thể không bị tác động nhiều nhờ sức hút lớn, lượng vé bán trước và hệ thống tổ chức chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, các hội nghị nhỏ, buổi hòa nhạc, lễ hội và hoạt động thể thao ngoài trời dễ bị hoãn hoặc hủy nếu chất lượng không khí xuống mức rất không lành mạnh.

Rủi ro lớn hơn nằm ở hình ảnh dài hạn của Singapore. Quốc đảo này cạnh tranh với một số nước để thu hút các hội nghị, triển lãm cùng sự kiện thể thao quốc tế.

Nếu khói mù trở thành hiện tượng thường xuyên vào một số tháng trong năm, các nhà tổ chức có thể lựa chọn địa điểm khác hoặc yêu cầu phương án bảo hiểm, dự phòng và không gian trong nhà tốn kém hơn.

Đợt khói mù cũng gây thêm chi phí y tế. Singapore đã kích hoạt chương trình Trợ cấp khói mù từ ngày 12-10, lần đầu tiên kể từ năm 2015.

Chương trình hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan ô nhiễm không khí như hen suyễn, viêm phế quản, viêm kết mạc và nhiễm trùng đường hô hấp tại các phòng khám tham gia cùng hệ thống phòng khám đa khoa.

Dù chặng đua F1 năm nay tránh được gián đoạn lớn, nhưng những đợt khói mù tái diễn có thể làm suy yếu lợi thế của Singapore trong nền kinh tế sự kiện.

Nước này sẽ cần tăng cường phương án tổ chức trong nhà, hệ thống lọc không khí, bảo vệ người lao động và kế hoạch ứng phó khi ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn.

Giải pháp không chỉ phụ thuộc vào Singapore mà còn vào hợp tác khu vực trong kiểm soát cháy rừng, cháy đất than bùn và ô nhiễm xuyên biên giới.

Theo SCMP