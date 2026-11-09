Tình trạng kênh YouTube lớn nhất Việt Nam

Có sự thay đổi trong danh

Kênh YouTube @Torung hơn 59 triệu lượt đăng ký, đã không đăng thêm video mới từ tháng 2. Theo thống kê trên Social Blade, tài khoản hiện sở hữu hơn 12,67 tỷ lượt xem và tổng cộng 338 video, nằm trong nhóm 70 kênh YouTube có lượng người đăng ký lớn nhất thế giới và đứng đầu Việt Nam. Kênh được thành lập từ tháng 10/2017.

Video cuối cùng của kênh có tên "Win the squid game", được đăng ngày 25/2. Trước đó, chủ kênh duy trì tần suất đăng tải khá dày, thường xuyên xuất bản video mỗi ngày một tập. Trong 48 video cuối cùng trên kênh, phần lớn thuộc định dạng Shorts, thời lượng dưới một phút, xoay quanh các tình huống giải trí, gia đình và trò chơi.

Bên cạnh việc ngừng đăng video, số lượng người đăng ký trên kênh cũng có dấu hiệu suy giảm. Theo dữ liệu lưu trữ trên Social Blade, tài khoản từng đạt khoảng 59,5 triệu người đăng ký vào cuối năm 2025. Đến ngày 9/11, con số hiển thị đã giảm còn khoảng 59 triệu. Tính từ đầu năm, kênh đã mất hơn 400.000 lượt đăng ký.

Kênh YouTube nhiều đăng ký nhất Việt Nam đã ngừng đăng video từ tháng 2.

Dù vậy, lượng người theo dõi hiện tại vẫn giúp tài khoản duy trì vị trí đầu bảng tại Việt Nam. Một điểm đáng chú ý là kênh vẫn tiếp tục ghi nhận lượng xem tăng lên. Social Blade thống kê tài khoản có thêm khoảng 63 triệu lượt xem trong vòng 30 ngày qua, nhờ các video cũ.

Trước khi ngừng đăng video, kênh YouTube có nhiều video chứa hình ảnh phản cảm, các tình huống đánh nhau, sử dụng vũ khí tự chế hoặc tự làm đau bản thân. Một số nhân vật trong video được xây dựng với hình tượng kỳ quặc, hóa trang lố lăng, biểu cảm cường điệu và thực hiện những trò đùa gây khó chịu cho người xem.