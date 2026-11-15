Tình trạng hiện tại gây lo lắng của Mariah Carey

Mariah Carey bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện tại Brazil được lan truyền. Trong những hình ảnh này, giọng ca All I Want for Christmas Is You có biểu hiện di chuyển khó khăn, thậm chí phải vịn vào tay một nữ trợ lý để tiến về phía đám đông ký tặng người hâm mộ.

Theo Daily Mail, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diva. Một số người nhận xét Mariah Carey trông như đang đau đớn khi bước đi, trong khi những người khác liên tục gửi lời cầu chúc sức khỏe đến thần tượng. "Cô ấy trông như đang rất đau", một tài khoản bình luận. Người khác đặt câu hỏi: "Liệu chúng ta có nên lo lắng không?".

Đáng chú ý, sự việc diễn ra trong bối cảnh Mariah Carey vừa có những hoạt động đời thường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải video ghi lại cảnh tự mình đi mua sắm tại một siêu thị. Trong đoạn clip, cô thoải mái đẩy xe hàng qua các quầy thực phẩm, lựa chọn ngũ cốc, rượu vang và một số món ăn vặt.

Khoảnh khắc Mariah Carey tỏ ra ngạc nhiên khi hỏi liệu mình có thực sự phải thanh toán cho những món đồ đã chọn hay không cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều khán giả hài hước cho rằng cuộc sống xa hoa của một ngôi sao hàng đầu khiến cô có phần xa lạ với những công việc mua sắm thường ngày.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về ánh sáng trong một chương trình podcast do Matt Rogers và Bowen Yang dẫn dắt. Mariah Carey thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu với hệ thống đèn chiếu sáng trên trần tại thang máy, hành lang hay phòng tập thể dục. Theo cô, kiểu ánh sáng này khiến bản thân cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Thậm chí, nữ diva còn hài hước đề nghị mọi người hãy tắt bớt đèn ở những nơi cô xuất hiện.

Vốn nổi tiếng với hình ảnh một diva có phong cách sống xa hoa cùng nhiều yêu cầu đặc biệt, Mariah Carey không ít lần trở thành đề tài bàn tán bởi những phát ngôn và tình huống đời thường khác biệt. Tuy nhiên, lần xuất hiện với dáng đi tập tễnh tại Brazil lại khiến người hâm mộ quan tâm theo hướng khác.

Hiện chưa có thông tin xác nhận nguyên nhân khiến Mariah Carey gặp khó khăn khi di chuyển. Vì vậy, những hình ảnh đang lan truyền chưa đủ cơ sở để kết luận nữ ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những thông tin chính thức về tình trạng của giọng ca sinh năm 1969.