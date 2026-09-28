Tình trạng 'hack tài khoản bằng AI' tràn lan trên Dark Web

John Hultquist, trưởng bộ phận phân tích tại Nhóm phân tích mối đe dọa (TAG) của Googlechia sẻ rằng, năm nay chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ các vụ việc mua bán thông tin đăng nhập dịch vụ AI trên "dark web" (mạng ẩn danh) và các "thị trường đen", cũng như tình trạng chiếm đoạt trái phép tài nguyên máy chủ.

Hoạt động được gọi là "LLM jacking", tức việc lợi dụng quyền truy cập bị đánh cắp vào các 'Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM)' được cho là đang được sử dụng cho những mục đích vượt xa hành vi tống tiền tài chính đơn thuần.

Theo TAG của Google, quyền truy cập vào các dịch vụ của những công ty AI hàng đầu như Anthropic, Google và OpenAI đang được rao bán trên dark web với mức giá thấp hơn tới 97% so với giá niêm yết. Điều này có nghĩa là một gói dịch vụ thường có giá 200 đôla Mỹ/tháng có thể được mua với giá chỉ vài đôla Mỹ.

Ngay cả khi các công ty AI phát hiện ra những mô hình sử dụng bất thường và khóa các tài khoản bị xâm nhập, những kẻ bán vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách đưa ra "cam kết truy cập", hứa hẹn sẽ thay thế tài khoản bị khóa bằng tài khoản mới mà không tính thêm phí.

Theo đánh giá của John Hultquist, các tác nhân đe dọa trên diện rộng hiện đã bắt đầu tận dụng AI để thực hiện nhiều loại hình tấn công mạng khác nhau: "Những ai coi thường AI như một trào lưu nhất thời và khoanh tay đứng nhìn sẽ sớm rơi vào tình cảnh nguy khốn", đồng thời dự báo rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công và sự cố ở quy mô chưa từng có.

Ông nhấn mạnh rằng, thời điểm hiện tại đặc biệt thuận lợi cho các tin tặc đang tìm cách xâm nhập vào máy chủ của các công ty mục tiêu. Ông giải thích rằng, do nhiều doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu triển khai cơ sở hạ tầng AI của riêng mình, nên sự gia tăng đột biến về mức độ sử dụng tài nguyên tính toán khó có khả năng bị coi là một dấu hiệu bất thường.