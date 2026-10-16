Tình trạng đáng lo của 'người mẹ quốc dân' Kim Hye Ja ở tuổi 85

Diễn viên gạo cội Kim Hye Ja bất ngờ vắng mặt tại buổi giao lưu với khán giả của bộ phim Still Shining vào ngày 15/10. Trước đó, hình ảnh nữ diễn viên được người xung quanh dìu đỡ, liên tục ho khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khiến nhiều khán giả lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà ở tuổi 85.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ê-kíp Still Shining thông báo buổi giao lưu trước suất chiếu phim phải hủy vì lý do bất khả kháng, đồng thời gửi lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm. Sự kiện dự kiến diễn ra lúc 14h tại rạp Megabox COEX, quận Gangnam, Seoul, với sự tham gia của đạo diễn Song Il Gon cùng các diễn viên trong phim.

Ở tuổi 85, Kim Hye Ja hủy buổi giao lưu phim, hình ảnh được dìu đỡ và ho khiến người hâm mộ lo lắng.

Ban đầu, Kim Hye Ja không có kế hoạch tham dự buổi họp báo mà chỉ xuất hiện trong phần giao lưu với khán giả. Lịch trình được cho là đã điều chỉnh để phù hợp với lịch trình liên hoan phim và tạo điều kiện cho nữ diễn viên gặp gỡ người hâm mộ. Tuy nhiên, việc bà vắng mặt vào phút chót khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra sau khi những hình ảnh của Kim Hye Ja tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan được chia sẻ rộng rãi. Khi xuất hiện trên thảm đỏ tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở Haeundae, nữ diễn viên di chuyển chậm rãi, cần người bên cạnh hỗ trợ. Bà cũng được ghi lại khoảnh khắc dùng tay che miệng khi ho.

Ở tuổi 85, hình ảnh này khiến khán giả đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của nữ nghệ sĩ. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến thần thái và dáng đi có phần khác biệt của bà so với những lần xuất hiện trước đây.

Trước những đồn đoán, phía đơn vị phát hành Plus M Entertainment cho biết Kim Hye Ja chỉ có biểu hiện cảm lạnh thông thường. Đại diện này cũng chia sẻ lịch trình tại liên hoan phim được cân nhắc dựa trên tuổi tác và tình trạng hiện tại của nữ diễn viên, đồng thời cho biết các hoạt động dự kiến sẽ được thực hiện theo kế hoạch.

Diễn viên Kim Hye Ja.

Dù vậy, việc buổi giao lưu ngày 15/10 bị hủy khiến công chúng tiếp tục chú ý đến tình trạng của Kim Hye Ja. Hiện chưa có thông tin chính thức mới về tình hình sức khỏe cụ thể cũng như lịch trình tiếp theo của bà. Vì thế, chưa thể khẳng định việc hủy sự kiện có liên quan đến vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Kim Hye Ja là một trong những diễn viên gạo cội được yêu mến của màn ảnh Hàn Quốc. Với sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, bà ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống và được công chúng trìu mến gọi là “người mẹ quốc dân”. Chính tình cảm đặc biệt dành cho nữ nghệ sĩ khiến mỗi thông tin liên quan đến sức khỏe của bà đều nhận được sự quan tâm.

Still Shining cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Kim Hye Ja sau khoảng 9 năm. Trong phim, bà đảm nhận vai Soon Ok, người phụ nữ có cuộc hội ngộ với người bạn thân từng cùng mình trải qua những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời sau 60 năm xa cách. Tác phẩm nhận được sự chú ý khi đưa nữ diễn viên trở lại với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Ở thời điểm hiện tại, điều khán giả mong đợi nhất là Kim Hye Ja sớm hồi phục và có thể tiếp tục gặp gỡ công chúng khi sức khỏe cho phép. Trước những thông tin chưa được xác nhận, việc tránh suy đoán quá mức về tình trạng của nữ diễn viên cũng là điều cần thiết.