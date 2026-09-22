Tình trạng đáng lo cho Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ

Bộ phim điện ảnh Bóng Ma Nhà Hát đang có khởi đầu khá chật vật tại phòng vé khi sau 4 ngày công chiếu chính thức, bộ phim mới thu về hơn 2 tỷ đồng.

Tác phẩm hiện đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày với khoảng 523 suất chiếu và chỉ bán được hơn 700 vé. Kết quả này khiến màn xuất hiện của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ trong dự án mới đứng trước nhiều thử thách, nhất là khi phòng vé đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những tác phẩm như Lên Hương và Út Lan 2.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cùng góp mặt trong Bóng Ma Nhà Hát. Ảnh: FBNV

Ra rạp từ ngày 18/9, Bóng Ma Nhà Hát là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn, kết hợp giữa hai yếu tố hài hước và kinh dị. Câu chuyện xoay quanh Tuấn, một chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy một nhà hát cũ, nhưng sau đó phát hiện nơi đây đang tồn tại những bí ẩn liên quan đến một nữ diễn viên đã qua đời. Phim quy tụ Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam, Hoàng Phi, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ cùng nhiều diễn viên khác.

Tuy nhiên, sau những ngày đầu công chiếu, tác phẩm chưa tạo được sức bật đáng kể tại phòng vé. Doanh thu chỉ hơn 2

tỷ đồng sau 4 ngày là con số khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh nhiều bộ phim Việt đang cùng cạnh tranh sự chú ý của khán giả. Việc Bóng Ma Nhà Hát chỉ đứng thứ 6 về doanh thu trong ngày và có khoảng 523 suất chiếu cũng cho thấy bộ phim đang gặp sức ép trong cuộc đua giành suất chiếu tại các cụm rạp.

Đáng chú ý, lượng vé bán ra hiện chỉ ở mức hơn 700 vé trong ngày. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy tác phẩm chưa tạo được lượng khán giả đủ lớn để duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng. Khi các bộ phim mới liên tục xuất hiện, khả năng giữ suất chiếu trở thành yếu tố quan trọng đối với doanh thu của một dự án, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát hành.

Với Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ, điều đáng chú ý là cả hai không đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm nhưng lại có một vai trò riêng trong cấu trúc của Bóng Ma Nhà Hát. Cặp đôi vào vai hai nghệ sĩ có cuộc hôn nhân mang màu sắc tâm linh, đồng thời được xây dựng dựa phần nào trên hình ảnh của chính họ ngoài đời.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ hiếm hoi vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Sự lựa chọn này tạo ra một màu sắc khá khác biệt cho bộ phim. Trong những phân đoạn xuất hiện, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi mang đến tiếng cười, giúp giảm bớt không khí căng thẳng từ các tình huống kinh dị. Những màn đối thoại và tung hứng giữa hai nghệ sĩ cũng có lợi thế nhất định nhờ sự ăn ý vốn đã được hình thành qua nhiều năm làm nghề và cuộc sống chung.

Cặp đôi không chỉ đóng vai trò tạo tiếng cười mà còn góp phần mở rộng thế giới nhân vật của bộ phim. Trong một câu chuyện có nhiều yếu tố tâm linh, sự xuất hiện của một cặp vợ chồng nghệ sĩ với những tình huống đời thường tạo ra khoảng nghỉ cần thiết giữa các phân đoạn mang màu sắc rùng rợn.

Dẫu vậy, sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc cũng không thể tách rời khỏi kết quả chung của tác phẩm. Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ có kinh nghiệm ở cả sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh, nhưng Bóng Ma Nhà Hát vẫn là một dự án tập thể, trong đó doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như câu chuyện, cách quảng bá, phản ứng của khán giả và khả năng cạnh tranh suất chiếu.

Bóng Ma Nhà Hát có khởi đầu khá chật vật sau 4 ngày công chiếu. Ảnh: Box Office

Bóng Ma Nhà Hát đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cùng hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh rộng. Vốn đã quen thuộc với sự tung hứng ăn ý ngoài đời, cả hai lần này mang màu sắc riêng của mối quan hệ vợ chồng vào một câu chuyện kết hợp giữa hài hước và kinh dị. Đây cũng là dịp để khán giả nhìn thấy cặp đôi trong một hình ảnh khác so với những lần xuất hiện cùng nhau trước đây.

Sau 4 ngày công chiếu, doanh thu của Bóng Ma Nhà Hát vẫn khá khiêm tốn, nhưng hành trình phòng vé mới chỉ bắt đầu. Bộ phim vẫn còn cơ hội tạo chuyển biến nếu lượng khán giả được duy trì và tốc độ bán vé cải thiện trong những ngày tới. Khi đó, màn kết hợp hiếm hoi của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt trên màn ảnh rộng hoàn toàn có thể có thêm một điểm nhấn đáng nhớ, thay vì chỉ được nhắc đến bởi những con số trong giai đoạn mở màn.