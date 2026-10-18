Tình trạng đáng lo cho Anh Tú Atus

Trong năm 2026, Anh Tú Atus có hai dự án điện ảnh với thành tích phòng vé trái ngược. Nếu Nhà ba tôi một phòng gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ sau mùa phim Tết, Án mạng xém hoàn hảo lại khởi đầu tương đối chật vật khi chỉ thu về khoảng 11 tỷ đồng sau một tuần công chiếu. Khoảng cách đáng kể này khiến hành trình điện ảnh của nam diễn viên trở thành câu chuyện đáng chú ý, nhất là khi anh đang nỗ lực mở rộng hình ảnh qua nhiều dạng vai diễn.

Ra rạp dịp Tết Bính Ngọ 2026, Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn đánh dấu một trong những thành công thương mại đáng kể của Anh Tú trong năm. Phim đạt doanh thu hơn 111 tỷ đồng, tiếp tục cho thấy sức hút của dòng phim gia đình trong mùa cao điểm đầu năm. Trong tác phẩm, Anh Tú đảm nhận vai Phát, đóng cặp cùng Đoàn Minh Anh. Thành tích này giúp nam diễn viên duy trì sự hiện diện tại phòng vé sau những dự án từng tạo dấu ấn như Siêu lừa gặp siêu lầy và Gặp lại chị bầu.

Hai dự án điện ảnh trong năm 2026 mang đến kết quả phòng vé khác biệt cho Anh Tú Atus.

Tuy nhiên, thành công của một bộ phim chưa đồng nghĩa với việc sức hút của diễn viên được bảo đảm ở dự án tiếp theo. Khởi chiếu ngày 9/10/2026, Án mạng xém hoàn hảo đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Anh Tú sau Gặp lại chị bầu (2024). Trong phim, anh vào vai thám tử tư Đại, hợp tác cùng Trinh do DJ Mie thủ vai để giải quyết vụ án trong bối cảnh giới giải trí. Tác phẩm kết hợp hai yếu tố trinh thám và hài, tạo cơ hội để Anh Tú thử nghiệm hình tượng khác với những nhân vật tình cảm, hài hước quen thuộc.

Dù nhận được sự chú ý khi có nhà sản xuất Thái Lan mua bản quyền để thực hiện phiên bản làm lại, Án mạng xém hoàn hảo vẫn chưa tạo được cú hích doanh thu tương xứng trong tuần đầu ra rạp. Với khoảng 11 tỷ đồng sau một tuần công chiếu, bộ phim đối diện áp lực đáng kể trong cuộc cạnh tranh phòng vé. Đặc biệt, sức hút của Trại buôn người, tác phẩm đạt hơn 435 tỷ đồng theo số liệu được ghi nhận, càng cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các dự án điện ảnh đang chiếu.

Nhà ba tôi một phòng mang về doanh thu hơn 111 tỷ đồng cho Anh Tú Atus trong mùa phim Tết 2026.

Dẫu vậy, doanh thu của một bộ phim không thể được xem là thước đo duy nhất cho năng lực diễn xuất của một cá nhân. Thành tích phòng vé còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chất lượng kịch bản, chiến lược phát hành đến mức độ cạnh tranh tại thời điểm ra mắt. Dù vậy, kết quả ban đầu của Án mạng xém hoàn hảo vẫn là tín hiệu cần lưu tâm đối với Anh Tú, nhất là khi Nhà ba tôi một phòng vừa tạo được cột mốc doanh thu đáng kể trong cùng năm.

Nhìn lại hành trình điện ảnh, Anh Tú từng ghi dấu qua nhiều dạng nhân vật, từ Kẽm Gai trong Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, kẻ lừa đảo trong Siêu lừa gặp siêu lầy đến vai phản diện Thân Đức trong Hoàng tử quỷ. Sự đa dạng này cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng mỹ nam hài hước, tình cảm để tìm kiếm những thử thách mới. Tuy nhiên, việc liên tục thay đổi dạng vai chỉ thực sự tạo lợi thế khi đi cùng những tác phẩm đủ sức thuyết phục khán giả.

Anh Tú Atus đảm nhận vai thám tử Đại trong Án mạng xém hoàn hảo.

Với Anh Tú Atus, vấn đề hiện tại không nằm ở việc một bộ phim chưa đạt doanh thu kỳ vọng, mà là khả năng duy trì thành tích ổn định qua nhiều dự án liên tiếp. Sau dấu mốc hơn 111 tỷ đồng của Nhà ba tôi một phòng, Án mạng xém hoàn hảo cho thấy con đường giữ sức hút tại phòng vé vẫn còn nhiều thử thách. Những lựa chọn kịch bản tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập vị trí của nam diễn viên trong thị trường điện ảnh Việt.