Tình trạng cực bất ngờ của nữ tử tù Mỹ bị tiêm thuốc độc 2 lần nhưng không tử vong

Theo The Guardian ngày 6/10, nhóm luật sư của Pike thông báo tình trạng của nữ tử tù 50 tuổi đã có dấu hiệu cải thiện, dù tiên lượng vẫn chưa rõ ràng.

“Bất chấp mọi dự đoán, Christa Pike hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và vẫn đang được chăm sóc y tế tích cực”, nhóm luật sư cho biết.

Các luật sư nói thêm rằng Pike phải chịu những tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay trong quá trình hành quyết bất thành. Dù đang nằm viện, bà vẫn bị còng tay và cùm chân vào giường.

“Quá trình hồi phục của cô ấy là chưa từng có về mặt y khoa. Tiên lượng vẫn chưa rõ ràng nhưng ít nhất, chúng tôi dự đoán quá trình hồi phục sẽ kéo dài”, nhóm luật sư nói.

Đây là thông tin đầu tiên cho thấy tình trạng của Pike có dấu hiệu cải thiện kể từ khi nữ tử tù được đưa bằng xe cứu thương rời nhà tù ở Nashville hôm 30/9.

Christa Pike trong bức ảnh do Sở Cải huấn bang Tennessee cung cấp, chụp ngày 12/1/2023. Ảnh: AP

Trước đó, giới chức Tennessee đã tiến hành hành quyết Pike bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Bà được tiêm hai liều pentobarbital nhưng vẫn không tử vong. Sau khi quy trình thất bại, Pike được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, Pike trở thành trường hợp đầu tiên được biết đến tại Mỹ sống sót sau khi thuốc dùng cho hành quyết đã được đưa vào cơ thể. Bà vẫn trong tình trạng nghiêm trọng do những tổn thương phát sinh trong quá trình đặt đường truyền tĩnh mạch để tiêm thuốc.

Pike bị kết án tử hình vì liên quan đến vụ sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Vụ án xảy ra khi Pike mới 18 tuổi.

Nỗ lực hành quyết Pike cũng gây ra nhiều tranh luận tại Mỹ. Sau sự cố, Thống đốc Tennessee Bill Lee đã đình chỉ các vụ hành quyết còn lại trong năm 2026 và yêu cầu điều tra độc lập về quy trình.

Trong thông báo mới nhất, các luật sư của Pike gửi lời cảm ơn những nhân viên cấp cứu và đội ngũ y tế tại bệnh viện vì đã tích cực điều trị cho bà.

Hiện chưa rõ Pike sẽ hồi phục đến mức nào cũng như số phận pháp lý của bản án tử hình sau sự cố chưa từng có này.