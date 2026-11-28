Sánh đôi ở Tuần lễ thời trang, "dính nhau như sam"

Tối 26/11, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Quỳnh Nga diện đầm sequin đuôi cá, sánh đôi cùng bạn trai tạo dáng trước ống kính.

Sau sự kiện, nữ diễn viên đăng loạt ảnh lên trang cá nhân kèm dòng chú thích "Vietnam fashion week 2026, Hẹn với gió đông, Day 1 with Nguyen Le Viet Anh". Bên dưới, nhiều người hâm mộ để lại bình luận "Đẹp cả đôi".

Từ khi công khai, cặp đôi gần như không vắng mặt nhau ở các sự kiện giải trí, họp báo, sinh nhật đồng nghiệp hay những chuyến du lịch. Cả hai cũng chung sở thích chơi pickleball và từng cùng tham gia giải đấu dành cho nghệ sĩ.

Từ bạn bè 7 năm đến công khai yêu

Việt Anh và Quỳnh Nga quen nhau từ năm 2019, trong cùng một nhóm bạn, và từng đóng chung phim Sinh tử. Suốt nhiều năm, cả hai liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng đều phủ nhận.

Đến tháng 7/2026, sau chuyến du lịch Nga cùng nhau, Việt Anh chính thức xác nhận mối quan hệ. Nam diễn viên cho biết hai người đã yêu nhau khoảng một năm trước khi công khai. Việt Anh hơn Quỳnh Nga 7 tuổi, cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Cả hai đều là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Việt Anh là NSƯT, ghi dấu với nhiều vai phản diện trên sóng VTV, nổi bật là Phan Hải trong Người phán xử. Quỳnh Nga nổi tiếng từ phim Lập trình cho trái tim (2009), sau đó tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2024. Sự nghiệp ổn định giúp cả hai bước vào mối quan hệ mới với tâm thế thoải mái, không áp lực phải chứng minh điều gì.

Về chuyện cưới xin, Quỳnh Nga nhiều lần khẳng định cặp đôi chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Với họ, việc cùng nhau xây tổ ấm quan trọng hơn một nghi thức.

Biệt thự chung và chuyện làm ăn riêng

Tài sản lớn nhất cặp đôi công khai là căn biệt thự liền kề 4 tầng ở ven Hà Nội, mỗi sàn gần 100 m². Hai người cùng góp tiền mua căn nhà ngay sau khi công khai, đây cũng là ngôi nhà đầu tiên Quỳnh Nga mua chung với người yêu. "Căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu lớn", Việt Anh chia sẻ. Hiện cặp đôi đang hoàn thiện nội thất để sớm về chung nhà. Quỳnh Nga từng cho biết cả hai tập trung hoàn thiện ngôi nhà theo đúng ý muốn của hai người trong năm nay. Việt Anh kể trong lúc thiết kế, hai người từng tranh luận đến mức nhà thiết kế phải đứng ra "hòa giải".

Ngoài đóng phim, mỗi người đều có công việc kinh doanh riêng. Việt Anh sáng lập thương hiệu đồ ăn vặt, thường tự quảng bá món chân gà rút xương trên trang cá nhân. Quỳnh Nga gắn bó với thương hiệu thời trang NaHee Clothing, thường xuyên mặc và giới thiệu sản phẩm của "nhà em". Clip cô "đột nhập" cửa hàng NaHee đăng hai ngày trước thu hút gần 11.000 lượt cảm xúc và 1.700 bình luận.

Có tổ ấm chung, sự nghiệp riêng vững vàng và luôn đồng hành ở mọi sự kiện, Việt Anh và Quỳnh Nga cho thấy chuyện cưới hay chưa cưới không còn là điều quá quan trọng. Điều người hâm mộ quan tâm lúc này là ngày cặp đôi chính thức dọn về căn biệt thự mới.