Tình trạng của nữ tử tù bị 2 lần tiêm thuốc độc nhưng không tử vong, hiện ra sao?

Trong đơn khẩn cấp gửi tòa án, luật sư của Pike cho biết bà hiện bất tỉnh, được đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống nữ tử tù, đồng thời tìm cách loại pentobarbital khỏi cơ thể bà.

Nữ tử tù Christa Pike (Ảnh: BBC).

Hai cánh tay bị sưng, bỏng và phồng rộp

Theo các luật sư, quá trình đặt đường truyền tĩnh mạch đã xảy ra vấn đề. Họ cáo buộc ê-kíp thi hành án không nhận ra các đường truyền được đặt không đúng vị trí hoặc tĩnh mạch gặp sự cố, khiến pentobarbital có thể đi vào mô dưới da thay vì được đưa hoàn toàn vào mạch máu.

Hồ sơ tòa án cho biết hai cánh tay của Pike bị sưng, bỏng và phồng rộp. Các luật sư cho rằng những tổn thương này có thể liên quan đến việc pentobarbital, một chất có tính kiềm mạnh và có khả năng gây tổn thương mô, thoát ra ngoài mạch máu.

Phía luật sư cũng cho biết các nhân chứng có thể nghe thấy Pike khóc, rên rỉ và thở lớn trong quá trình thi hành án. Reuters lưu ý đây là những thông tin chi tiết đầu tiên được công bố về tình trạng của Pike sau nỗ lực hành quyết bất thành.

Đến ngày 2/10, Pike vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các luật sư đã đề nghị tòa yêu cầu Bộ Cải huấn Tennessee bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan đến vụ việc để phục vụ quá trình xem xét.

Tennessee đình chỉ các vụ hành quyết còn lại

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 Tennessee không thể hoàn tất một vụ thi hành án tử hình. Trước đó, vào tháng 5, việc thi hành án đối với tử tù Tony Carruthers cũng phải dừng lại do nhân viên không thể thiết lập được đường truyền tĩnh mạch thứ hai.

Sau sự cố với Pike, Thống đốc Tennessee Bill Lee yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát độc lập và đình chỉ các vụ thi hành án tử hình tại bang trong phần còn lại của năm 2026. Trước đó, ông gọi sự việc là một “bi kịch” và cho rằng người dân Tennessee xứng đáng nhận được câu trả lời về những gì đã xảy ra.

Đến ngày 3/10, ông Lee thông báo Frank Strada, Ủy viên Bộ Cải huấn Tennessee, sẽ rời chức trong tháng này. Strada cho biết ông tin rằng nhân viên của cơ quan đã tuân thủ quy trình, nhưng việc ông rời vị trí là điều phù hợp trong lúc cuộc rà soát độc lập được tiến hành.

Về phần Pike, bà bị kết án tử hình năm 1996 sau khi bị kết tội sát hại bạn học Colleen Slemmer, 19 tuổi, trong một vụ án xảy ra năm 1995 khi Pike mới 18 tuổi. Nếu vụ hành quyết được thực hiện thành công, Pike sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong hơn hai thế kỷ.

Hiện tình trạng sức khỏe lâu dài của Pike vẫn chưa rõ. Trong khi đó, vụ việc tiếp tục được điều tra độc lập, còn các luật sư của Pike đang tìm cách bảo vệ những bằng chứng liên quan đến nỗ lực thi hành án bất thành.