Tình trạng của Lee Da Hae trước ngày sinh con đầu lòng

Lee Da Hae là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Sau khi kết hôn với nam ca sĩ Se7en, cô tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm khi chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Mới đây, Lee Da Hae chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng ông xã Se7en trước ngày sinh con. Nữ diễn viên tiết lộ cả hai đã có khoảng thời gian thư giãn tại Ishigaki, Nhật Bản. Đây được xem là chuyến du lịch dưỡng thai của cặp đôi trước khi gia đình đón thêm thành viên mới.

Lee Da Hae và chồng là Se7en có chuyến du lịch trước khi nữ diễn viên sinh con.

Trong chuyến đi, Lee Da Hae và Se7en cùng nhau thưởng thức nhiều món ăn ngon, tận hưởng các hoạt động bơi lội và nghỉ ngơi tại một khu lưu trú có không gian đẹp mắt. Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ mang đến cảm giác bình yên, cho thấy hai vợ chồng đang tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau trước khi bước vào giai đoạn chăm sóc em bé.

Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, tình trạng sức khỏe của Lee Da Hae cũng nhận được sự chú ý. Trong một hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên xuất hiện với dép lê, để lộ phần chân và mắt cá có dấu hiệu sưng phù. Đây là chi tiết khiến không ít người quan tâm khi cô đang ở những tháng cuối thai kỳ.

Đáng chú ý, Lee Da Hae còn chia sẻ câu chuyện liên quan đến việc sử dụng tất áp lực. Nữ diễn viên viết: "Tất áp lực dính chặt vào chân tôi, không thể tháo ra được".

Qua chia sẻ này, nhiều người cho rằng tình trạng chân sưng khiến tất áp lực ôm sát vào da, gây khó khăn cho cô trong quá trình tháo ra. Dù không đề cập cụ thể đến tình trạng sức khỏe hiện tại, hình ảnh và dòng trạng thái của nữ diễn viên phần nào cho thấy những bất tiện mà cô gặp phải trong giai đoạn cuối thai kỳ.

Lee Da Hae chia sẻ tình trạng bị sưng ở bàn chân cận ngày sinh con.

Lee Da Hae và Se7en chính thức kết hôn vào năm 2022 sau nhiều năm hẹn hò. Chuyện tình của cả hai từng nhận được sự quan tâm của công chúng bởi sự đồng hành và ủng hộ dành cho đối phương trong suốt thời gian yêu nhau. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thể hiện sự gắn bó trong cuộc sống hôn nhân.

Hiện tại, Lee Da Hae vẫn duy trì công việc và hoạt động tại cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ngày sinh con đến gần, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bên chồng.

Theo thông tin được chia sẻ, Lee Da Hae dự kiến sinh con trong tháng 11. Những hình ảnh mới nhất trong chuyến du lịch cùng Se7en nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người gửi lời chúc sức khỏe đến nữ diễn viên, đồng thời mong chờ khoảnh khắc gia đình nhỏ của cô chính thức đón thành viên mới.