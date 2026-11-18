Hạn mức hành lý ảnh hưởng đến chi phí vé máy bay

Khi tìm kiếm giá vé Hà Nội Sài Gòn, hành khách cần lưu ý rằng mỗi hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines hay Vietjet Air đều phân tách quy định hành lý theo từng hạng giá. Nếu có nhu cầu ký gửi vali, bạn nên kiểm tra trước tiêu chuẩn miễn cước để biết giá vé đã tích hợp sẵn quyền lợi này hay cần chi trả bổ sung.

Theo quy định về hành lý ký gửi VietJet trên các chặng nội địa, hạng Eco không bao gồm hành lý miễn cước, trong khi hạng Deluxe có hạn mức 20 kg; hai hạng cao hơn là SkyBoss và Business áp dụng hạn mức lần lượt 30kg và 40kg. Do đó, hành khách dự kiến mang theo vali nên đối chiếu tổng chi phí giữa vé Eco cộng phí mua thêm hành lý với giá vé Deluxe, đồng thời kiểm tra các quyền lợi đi kèm từng hạng trước khi lựa chọn.

Giá một số hạng vé của VietJet chặng Hà Nội - Sài Gòn.

Đối với Vietnam Airlines, các hạng Phổ thông linh hoạt, tiêu chuẩn và tiết kiệm trên đường bay nội địa có 1 kiện ký gửi tối đa 23kg. Riêng hạng Phổ thông siêu tiết kiệm không bao gồm hành lý ký gửi miễn cước. Về hành lý xách tay, khách Phổ thông được mang 1 kiện và 1 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 10kg.

Như vậy, khi tham khảo giá vé của các hãng hàng không, hành khách nên kiểm tra cụ thể tên hạng vé và quyền lợi hành lý tương ứng. Thông tin về số kiện, trọng lượng tối đa và phạm vi áp dụng cũng cần được đối chiếu theo chuyến bay dự định đặt.

Các dịch vụ như chọn chỗ ngồi, suất ăn hoặc ưu tiên làm thủ tục có thể được tính thêm tùy theo lựa chọn của hành khách. Khi đặt vé, người mua có thể tham khảo mức phí và quyền lợi của từng dịch vụ để cân nhắc đăng ký theo nhu cầu thực tế.

Những lưu ý khi đối chiếu tổng chi phí trước khi thanh toán

Khi so sánh các chuyến bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, hành khách có thể đặt các lựa chọn trong cùng điều kiện về ngày khởi hành và khung giờ. Với mỗi chuyến bay, ngoài giá vé, cần xem xét khoản phí hành lý tương ứng với khối lượng dự kiến mang theo. Cách đối chiếu này giúp tránh so sánh một vé đã bao gồm hành lý với một vé chưa có quyền lợi tương đương.

Thời điểm đăng ký cũng ảnh hưởng đến chi phí mua thêm hành lý. Tùy chính sách của hãng, hành khách có thể mua dịch vụ ngay trong quá trình đặt vé hoặc bổ sung sau khi đã xuất vé. Mức phí giữa các thời điểm và kênh đăng ký có thể khác nhau, do đó thông tin cần được kiểm tra tại thời điểm mua. Sau khi hoàn tất, xác nhận dịch vụ là căn cứ để đối chiếu khối lượng hành lý đã đăng ký.

Hành khách có thể mua thêm hành lý ký gửi khi mua vé trực tuyến.

Bên cạnh trọng lượng, quy định về kích thước và số kiện cũng cần được lưu ý. Hạn mức tính theo kilogam không đồng nghĩa với việc hành khách được chia thành nhiều kiện tùy ý. Mỗi hãng có thể quy định riêng về trọng lượng tối đa của từng kiện và điều kiện tiếp nhận tại sân bay. Việc tìm hiểu trước những tiêu chuẩn này giúp hạn chế tình trạng hành lý không đáp ứng quy định khi làm thủ tục.

Với vé khứ hồi, điều kiện hành lý nên được kiểm tra riêng cho từng chiều. Hạn mức trên chuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh không mặc nhiên giống chiều ngược lại. Trường hợp chỉ có nhu cầu ký gửi ở một chiều, hành khách có thể tìm hiểu phương án đăng ký dịch vụ theo từng chặng nếu hãng hỗ trợ.

Các nền tảng đặt vé như Traveloka cung cấp thông tin về chuyến bay, hạng vé và dịch vụ đi kèm để hành khách tham khảo. Người dùng có thể tìm kiếm, so sánh chuyến bay của nhiều hãng, đồng thời kiểm tra giá vé và điều kiện hành lý tương ứng. Nền tảng cũng hỗ trợ lựa chọn dịch vụ bổ sung trong quá trình đặt chỗ. Trước khi xác nhận giao dịch, hành khách nên rà soát lại các dịch vụ đã đăng ký và tổng số tiền hiển thị để nắm rõ khoản thanh toán.

Với chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, chi phí hành lý phụ thuộc vào hạng vé, khối lượng cần ký gửi và điều kiện dịch vụ của từng hãng. Việc tham khảo đầy đủ các thông tin này, bao gồm cả quy định áp dụng cho chiều đi và chiều về, giúp hành khách có cơ sở dự trù khoản thanh toán phù hợp.