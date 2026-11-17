Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Khu tái định cư An Thới.

Sáng 17/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Đoàn kiểm tra 4 dự án gồm: Đường tỉnh 975 (đoạn từ ĐT.973 đến Cảng hàng không Phú Quốc), Đại lộ APEC, Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới và Khu tái định cư An Thới.

Theo báo cáo, Dự án đường tỉnh 975 dài 19,2km, hiện đạt 64,3% tiến độ. Phần tuyến có mặt cắt ngang 10 làn xe đã được bàn giao 4,43/4,43ha mặt bằng. Nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống thoát nước, nền, móng đường và hoàn thiện 4 cầu trên tuyến.

Trong đó, cầu C3 và phía biển cầu C1 đủ điều kiện thi công; cầu C2 và phía núi cầu C1 đang rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; cầu C4 chưa được giải phóng mặt bằng.

Đối với phần đường gom bổ sung, diện tích giải phóng mặt bằng đạt 19,85/28,69ha; đã bàn giao cho nhà thầu 13,62ha, tương ứng khoảng 11,35km để triển khai thi công. UBND đặc khu Phú Quốc cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công đường gom trước ngày 7/1/2027.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới có công suất thiết kế 15.000m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỉ đồng. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai dự án.

Tại Khu tái định cư An Thới, các hạng mục hạ tầng ngầm đã hoàn thành. Công tác thảm nhựa mặt đường sẽ được thực hiện khi thời tiết thuận lợi.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình phục vụ APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Đường tỉnh 975.

Đối với Đường tỉnh 975, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nghiên cứu giải pháp thoát nước phù hợp, tránh nguy cơ ngập úng khi công trình đưa vào khai thác.

Riêng Khu tái định cư An Thới có quy mô dân số 4.800 người, việc quy hoạch, bố trí công trình tại khu hỗn hợp bên cạnh khu tái định cư cần được tính toán với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hiệu quả khai thác và hài hòa lợi ích của người dân với định hướng phát triển địa phương.

Với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án cụ thể, tổng hợp kiến nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.