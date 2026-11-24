Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan và địa phương đề nghị cho ý kiến về tốc độ khai thác, phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu triển khai các công việc cần thiết nhằm hoàn thành kết nối tuyến cao tốc này với các tuyến đường bộ khác và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng TPHCM, Đồng Nai và chủ đầu tư dự án cần cho ý kiến về tốc độ và loại xe được chạy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cũng như việc triển khai việc nối tuyến này với sân bay Long Thành.

Các đơn vị được đề nghị cho ý kiến về việc áp dụng tốc độ tối đa 100km/h (hiện là 80km/h) trên đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 2 (từ km16 - km34+200) và một phần dự án thành phần 3 (từ km34+200 - km52+600).

Riêng đoạn thuộc dự án thành phần 1 (từ Biên Hòa đến nút giao Long Thành) và đoạn cuối dự án thành phần 3 (gần nút giao quốc lộ 56) vẫn đang được hoàn thiện. Với hai đoạn này, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị cho ý kiến nên giữ tốc độ tối đa 80km/h hay cần điều chỉnh.

Các đơn vị cũng được đề nghị góp ý về loại xe được chạy trên tuyến, nhất là xe chở người dưới 30 chỗ (theo đề nghị của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) và xe phục vụ vận hành, bảo trì sân bay Long Thành.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban QLDA 85 khẩn trương lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông tại nút giao Tân Hiệp để kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được đề nghị phối hợp để triển khai kết nối.

Cục Đường bộ cũng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thành các hạng mục nối sân bay Long Thành với các tuyến đường bộ. Doanh nghiệp này phải cho biết thời điểm đưa sân bay vào khai thác, tiến độ các tuyến đường bộ trong dự án sân bay và loại xe phục vụ sân bay cần đi trên cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các yêu cầu trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, bảo đảm kết nối thuận lợi ngay khi sân bay Long Thành được đưa vào khai thác và tăng cường an toàn giao thông trong khu vực.