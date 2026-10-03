Tính toán kỹ phương án đường song hành khi nâng cấp tuyến Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về đề xuất Dự án mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang sẽ được nâng cấp lên quy mô 8 làn xe cao tốc.

Cơ bản thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về phạm vi, quy mô đầu tư dự án, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu nhà đầu tư tính toán đầy đủ phương án đầu tư đường song hành, gồm phạm vi, quy mô, giải pháp thiết kế, kinh phí đầu tư, tiến độ và phương án phối hợp tổ chức thực hiện... trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để làm cơ sở gửi lấy ý kiến các địa phương.

Theo Thứ trưởng, việc đầu tư tuyến chính cao tốc cần được thực hiện đồng bộ với đường song hành nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô đường song hành cũng cần được cập nhật theo các quy hoạch trong điều kiện tỉnh Bắc Ninh đã chuyển lên thành phố.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án, nhà đầu tư được yêu cầu nghiên cứu giải pháp cải tạo các cầu vượt ngang đường, tận dụng tối đa các công trình hiện hữu.

Đồng thời, rà soát hệ thống nút giao để tổ chức lại, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, trong đó tính đến việc hình thành và kết nối với đường song hành.

Đối với các hầm chui, nhà đầu tư cần rà soát giải pháp thiết kế, bảo đảm yêu cầu kết nối đường song hành, đô thị hai bên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thoát nước, chống ngập.

Nhà đầu tư cũng được yêu cầu rà soát, tính toán tổng mức đầu tư, bảo đảm tính đúng, tính đủ.

Trước đó, việc mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP được Công ty CP Đông Sơn Holdings (nhà đầu tư) đề xuất trên tổng chiều dài hơn 38km. Điểm đầu tại Km 113+985 (nút giao QL31), thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Điểm cuối tại Km 152+450 (vị trí tiếp giáp phạm vi nút giao CT.07), thuộc địa phận TP Hà Nội. Tuyến sẽ được mở rộng quy mô lên 8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.700 tỷ đồng do nhà đầu tư tự huy động 100% vốn.