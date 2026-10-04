Tính toán kỹ đường song hành khi nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: PV.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về đề xuất dự án mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Bộ cơ bản thống nhất phạm vi, quy mô đầu tư nhà đầu tư đề xuất, đồng thời yêu cầu bổ sung phương án đầu tư đường song hành trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để lấy ý kiến các địa phương.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến chính cao tốc phải được đầu tư đồng bộ với đường song hành, nhằm hạn chế tác động của công tác giải phóng mặt bằng. Quy mô đường song hành cũng cần cập nhật theo các quy hoạch trong điều kiện tỉnh Bắc Ninh đã chuyển lên thành phố.

Nhà đầu tư được yêu cầu nghiên cứu cải tạo các cầu vượt ngang tuyến, tận dụng tối đa công trình hiện hữu; rà soát hệ thống nút giao để tổ chức lại phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn, đồng thời tính toán khả năng kết nối với đường song hành.

Đối với các hầm chui, giải pháp thiết kế phải bảo đảm kết nối với đường song hành và đô thị hai bên, đồng thời đáp ứng yêu cầu thoát nước, chống ngập. Tổng mức đầu tư dự án cũng phải được rà soát, tính đúng, tính đủ.

Dự án do Công ty CP Đông Sơn Holdings đề xuất, dài hơn 38km, điểm đầu tại Km113+985, nút giao Quốc lộ 31 thuộc địa phận Bắc Ninh; điểm cuối tại Km152+450, khu vực tiếp giáp nút giao CT.07 thuộc Hà Nội. Tuyến đường được đề xuất mở rộng lên 8 làn xe cao tốc, với tổng mức đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng, do nhà đầu tư tự huy động 100% vốn.