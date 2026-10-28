Tính toán đồng bộ nơi đi, nơi đến khi giãn dân phố cổ

Chủ động chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội, bảo đảm điều kiện sống tại nơi đến

Tham gia thảo luận, các đại biểu HĐND thành phố đồng tình và cho rằng, tầm vóc của Nghị quyết không chỉ với các hộ dân ở khu vực này mà là hạt nhân để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Thủ đô mà Hà Nội được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương hỗ trợ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thế Cương điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Thành Thái Hùng

Các chính sách góp phần "cởi trói", tháo gỡ khó khăn đối với các nhà cổ, nhà cũ trên địa bàn thành phố sẽ là căn cứ để giải quyết tình trạng mất an toàn, các vấn đề an sinh xã hội, an ninh, môi trường và cảnh quan đô thị.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đại biểu Lê Văn Đức (Tổ đại biểu số 3), đề xuất có các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết mối quan hệ giữa nơi đi và nơi đến của người dân. Đối với nơi đi, cần làm rõ cơ chế quản lý, thu hồi và xử lý các diện tích còn lại, tránh tình trạng tái lấn chiếm hoặc bỏ hoang, không giải quyết triệt để được những vấn đề đặt ra.

Đại biểu Lê Văn Đức (Tổ đại biểu số 3) phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Thái Hùng

Đối với nơi đến, cần có các biện pháp kết nối, tổ chức môi trường sống hợp lý để người dân gắn bó với nơi ở mới; đồng thời, có giải pháp hỗ trợ tài chính, nghề nghiệp, bảo đảm đời sống của người dân sau khi di chuyển.

Đại biểu Lưu Quang Huy (Tổ đại biểu số 17) đề nghị UBND thành phố làm rõ việc hoàn thiện thể chế từ nghị quyết cá biệt này, tiến tới quy phạm hóa chính sách trên diện rộng. Đại biểu đề nghị thành phố chủ động chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu không chỉ của các hộ dân trong phố cổ, mà còn đáp ứng nhu cầu của những hộ dân có hoàn cảnh tương tự trên địa bàn.

Đồng thời, làm rõ quy hoạch các khu nhà ở xã hội tập trung mà thành phố đã triển khai trong giai đoạn trước, ưu tiên gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với đường sắt đô thị, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi chỗ ở cũng như sức hấp dẫn để người dân đến sinh sống tại nơi ở mới.

Đại biểu Lưu Quang Huy (Tổ đại biểu số 17) thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thành Thái Hùng

Đại biểu Lê Ngọc Anh (Tổ đại biểu số 9) thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết và đề nghị UBND thành phố làm rõ kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Giải trình, làm rõ thêm các nội dung đại biểu thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, đối với khu vực phố cổ, phố cũ trong khu vực nội đô lịch sử; khu vực nơi người dân có điều kiện nhà ở, sinh hoạt còn hạn chế như đã nêu trong tờ trình dự thảo Nghị quyết, thuộc diện dự kiến áp dụng chính sách giãn dân, thành phố sẽ thực hiện cơ chế linh hoạt. Người thuộc diện phải di dời nhưng chưa có nhà ở sẽ được phép mua nhà ở xã hội mà không phải thông qua bốc thăm. Dự thảo Nghị quyết cũng giao UBND thành phố xây dựng phương án cụ thể đối với từng trường hợp, bảo đảm xử lý đồng bộ cả nơi đi và nơi đến. Khu vực nơi đi phải được cải thiện, tái cấu trúc; khu vực nơi ở đến phải có điều kiện nhà ở xã hội đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng công cộng. Đây có thể là các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn hoặc các tòa nhà ở xã hội được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh về hạ tầng. Các khu nhà ở xã hội hình thành trong những khu đô thị mới cũng phải bảo đảm các điều kiện cần thiết. Về vị trí phân bố các khu nhà ở xã hội, dự thảo Nghị quyết tạo cơ sở để UBND thành phố xây dựng phương án cụ thể trên cơ sở số liệu khảo sát chính xác, xác định rõ nơi đến và cơ chế triển khai. Những nội dung này cần được cụ thể hóa trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách.

Đánh giá tổng thể chính sách giãn, rà soát tiêu chí diện tích nhà ở

Tại kỳ họp, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Trần Hợp Dũng nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố là giãn dân phố cổ, tức là toàn bộ khu vực đô thị lịch sử. Vì vậy, cần làm rõ hai vấn đề.

Đại biểu Lê Ngọc Anh (Tổ đại biểu số 9) tham gia thảo luận. Ảnh: Thành Thái Hùng

Thứ nhất, đề nghị UBND thành phố làm rõ việc xây dựng nghị quyết mang tính phổ quát, tổng thể, xác định rõ đối tượng và mục tiêu giãn dân phố cổ.

Thứ hai, vấn đề diện tích 5m² là ngưỡng rất khó bảo đảm tính công bằng. Qua khảo sát, giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố, trên địa bàn có phố cổ, phố cũ, việc xác định chính xác diện tích của các hộ dân gặp nhiều khó khăn do diện tích sử dụng chung, riêng đan xen, kết cấu công trình phức tạp, gây khó khăn cho việc xác định diện tích thực tế.

Quan điểm của Ban Đô thị HĐND thành phố là ủng hộ việc ban hành nghị quyết trước mắt, tạo tiền đề xây dựng một nghị quyết chung, mang tính phổ quát và hoàn thiện về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Ban Đô thị đề nghị có đánh giá tổng thể để tránh việc ban hành nghị quyết có thể tạo ra những tác động không tốt cho việc áp dụng về sau.

Liên quan đến việc bố trí nhà ở xã hội, Trưởng Ban Đô thị cho biết, hiện nay thành phố đang triển khai tổng thể các phương án bố trí nhà ở xã hội, trong đó đã có các phương án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Nếu tiếp tục bố trí nhà ở cho đối tượng này thì cần tính toán chi tiết nguồn cung trong thời gian tới để bảo đảm tính khả thi.

Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Trần Hợp Dũng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Thái Hùng

Điều hành nội dung này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương nhấn mạnh, quy chuẩn áp dụng tiêu chí diện tích từ 5m² trở xuống là chủ trương nhằm bảo đảm đời sống người dân, trước mắt tập trung hỗ trợ những trường hợp có diện tích từ 5m² trở xuống. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai để bảo đảm các tiêu chí, quy chuẩn công bằng, công khai và minh bạch hơn.

Về cơ bản, các đại biểu đều thống nhất, đây là chính sách thể hiện tính nhân văn của thành phố đối với người dân. Đối với một số nội dung đại biểu đề nghị làm rõ, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo, giải trình bằng văn bản, gửi các vị đại biểu HĐND thành phố để làm căn cứ xem xét, thông qua nghị quyết tại phiên làm việc của kỳ họp trong chiều nay.