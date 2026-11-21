Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp 3 bên bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến.

Đây là sự kiện ngoại giao đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động, từ cạnh tranh hạt nhân đến xung đột tại Iran và Ukraine.

Đối với Mỹ, ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy một khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân mới có sự tham gia của Trung Quốc.

Sau khi Hiệp ước New START giữa Washington và Moscow hết hiệu lực từ tháng 2, Mỹ muốn xây dựng thỏa thuận mới thay thế, phản ánh tương quan sức mạnh hạt nhân hiện nay.

Tuy nhiên, Washington không kỳ vọng cuộc gặp lập tức tạo ra cam kết cụ thể, mà chủ yếu xem đây là bước khởi đầu đối thoại.

Trung Quốc lại hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế ngoại giao quốc tế. Với tư cách nước chủ nhà APEC, Bắc Kinh có cơ hội thể hiện vai trò trung tâm trong các vấn đề toàn cầu.

Dù vậy, Trung Quốc nhiều khả năng tránh những cam kết cứng về giới hạn vũ khí hạt nhân do kho vũ khí của nước này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga.

Bắc Kinh cũng muốn duy trì quan hệ với Moscow, đồng thời tránh làm gia tăng căng thẳng với Washington và châu Âu.

Với Nga, cuộc gặp mang ý nghĩa khẳng định vị thế cường quốc. Tổng thống Vladimir Putin có cơ hội chứng minh Moscow vẫn là một trong những trung tâm quyền lực quan trọng của thế giới, bất chấp những căng thẳng liên quan đến Ukraine.

Nga cũng muốn thúc đẩy đối thoại hạt nhân và tìm kiếm thêm đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ.

Ba bên có chung lợi ích trong việc ngăn nguy cơ đối đầu hạt nhân và kiểm soát xung đột Iran. Tuy nhiên, ưu tiên chiến lược của mỗi nước vẫn khác biệt.

Mỹ muốn mở rộng kiểm soát hạt nhân, Trung Quốc muốn củng cố ảnh hưởng mà không chịu ràng buộc bất lợi, còn Nga tìm cách tái khẳng định vị thế.

Vì vậy, giá trị lớn nhất của cuộc gặp có thể nằm ở việc duy trì kênh đối thoại giữa ba cường quốc, thay vì đạt được những thỏa thuận mang tính đột phá.