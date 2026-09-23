Tính toán của Iran với màn biểu dương lực lượng ở thủ đô

Hàng trăm nghìn người Iran ngày 18/9 mang súng tuần hành qua các đại lộ ở trung tâm Tehran, giơ cao quốc kỳ và hô khẩu hiệu khơi dậy tinh thần chiến đấu.

Sự kiện nằm trong chiến dịch "Những người sẵn sàng hy sinh (Jafanda) vì Iran" do chính phủ tổ chức, nhằm kêu gọi người dân đăng ký các khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn để bổ sung lực lượng cho Basij, dân quân vũ trang thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Các băng rôn tại Tehran đặt câu hỏi "Bạn có biết dùng thứ này không?", kèm hình ảnh súng chống tăng, súng bắn tỉa, tiểu liên và thiết bị quân sự.

Chiến dịch được phát động lần đầu vào cuối tháng 3, khi xung đột với Mỹ và Israel đang căng thẳng.

Giới chức Iran cho biết 313.000 người tham gia tuần hành. Đây được coi là đợt "diễn tập" công khai đầu tiên của thành viên Jafanda sau huấn luyện vũ trang.

Ông Hassan Hassanzadeh, chỉ huy IRGC tại Tehran, cho biết hơn 600.000 người đăng ký qua website trong tuần trước.

Chính quyền đặt mục tiêu thu hút hơn 1 triệu người và đã thành lập 1.000 đơn vị Jafanda quy mô tương đương cấp tiểu đoàn.

Chiến dịch không chỉ tập trung vào quân sự. Theo ban tổ chức, 26% người đăng ký chọn lĩnh vực quân sự và an ninh, số còn lại tham gia cứu hộ, dịch vụ xã hội, truyền thông và hỗ trợ tài chính.

Phụ nữ và thanh thiếu niên cũng tham gia đông đảo. Ông Sasan Zare, người phát ngôn chiến dịch, cho biết nam giới trên 15 tuổi đủ điều kiện đăng ký chương trình vũ trang và chính quyền dự định mở rộng tới nhóm dưới 15 tuổi.

Tổng thống Masoud Pezeshkian kêu gọi người dân tiết kiệm điện, nhiên liệu và tài nguyên trong bối cảnh Iran đối mặt khủng hoảng năng lượng và kinh tế. Chính phủ đã tăng giá nhiên liệu, giảm hạn ngạch xăng và áp dụng cắt điện luân phiên trong mùa hè.

Các khí tài từng được Iran sử dụng trong đối đầu với Mỹ và Israel được trưng bày công khai, gửi thông điệp "không lùi bước".

Chiến dịch được đẩy mạnh khi Iran và Mỹ tiếp tục bất đồng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Mohsen Rezai cho biết Tehran đã chuyển 7 điều kiện đàm phán tới Washington qua các bên trung gian, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang vẫn sẵn sàng tái chiến.

Chuyên gia Ali Alfoneh nhận định chương trình Jafanda cũng nhằm làm mới hình ảnh Basij.

Theo ông, lực lượng từng huy động hàng trăm nghìn người ra chiến trường trong chiến tranh Iran-Iraq đã chuyển trọng tâm sang an ninh nội bộ sau năm 1988, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng.

Chiến dịch mới có thể nhằm khôi phục hình ảnh yêu nước của Basij và chuẩn bị ứng phó các nguy cơ từ bên trong lẫn bên ngoài.