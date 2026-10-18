Tình tiết trong tập 4 Doctor X nghi dựa trên vụ việc từng gây chấn động ngành Y

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Doctor X: Mafia in White (Bác sĩ X: Mafia áo trắng) là bản làm lại của series phim Nhật Bản cùng tên. Tuy nhiên, bắt đầu từ tập 3, các tình huống tại bệnh viện dần có sự thay đổi so với bản gốc. Ở cuối tập 4, khán giả phải "rùng mình" nói rằng, Doctor X đi sâu vào mạch chính - chính kịch y khoa đen tối (medical noir drama) như đoàn phim đã nói ban đầu.

Đúng như Gye Su Jeong (Kim Ji Won) dự đoán, trình dược viên Kwon Chung Hyeon đã gặp nguy hiểm và buộc phải phẫu thuật trước lịch mổ anh muốn. Bác sĩ phẫu thuật chính được chỉ định - Na Daeil (Jang Seung Jo) bận đi ăn với các sếp nên chần chừ không về. Không có bất kỳ khoa ngoại nào khác có thể tiếp nhận thay, nên Su Jeong tự sắp xếp phẫu thuật.

Tập 4 dừng lại ở cảnh hành vi "ký tên" lên gan bệnh nhân của Na Daeil bị phát giác, chưa rõ anh ta sẽ bị xử lý ra sao.

Na Daeil nghe tin, vội xin về gấp, nhưng không phải vì anh ta áy náy do bỏ bê bệnh nhân mà vì sợ Su Jeong và những người trong phòng phẫu thuật phát hiện chuyện ghê rợn anh ta đã làm - "ký tên" mình (DN) lên gan của anh Kwon.

Kwon Chung Hyeon coi Na Daeil là ân nhân lớn nhất đời. Bởi khi còn nhập ngũ, Daeil đã cứu anh khỏi bị bạo hành và một mình vừa gây mê vừa phẫu thuật cho Chung Hyeon tại một cơ sở y tế xuống cấp. Câu chuyện này vẫn được truyền lại nhiều năm sau khi người trong ngành nhắc về thành tựu của Na Daeil.

Trước đoạn kết tập 3, khán giả còn "nhíu mày" với cảnh Na Daeil lợi dụng lúc phẫu thuật chạm tay, tán tỉnh Gye Su Jeong.

Tình tiết "ký tên" lên nội tạng bệnh nhân trong Doctor X được cho là lấy cảm hứng từ 2 câu chuyện có thật gây rúng động ngành y toàn cầu nhiều năm trước.

Đầu tiên, đó là một vụ việc xảy ra tại Mỹ. Theo những bài báo được đăng tải trên trang The New York Times, vào năm 2000, bác sĩ sản khoa Allan Zarkin - người từng làm việc tại Trung tâm Y tế Beth Israel đã dùng dao mổ khắc 2 chữ cái đầu trong tên của mình (AZ) lên bụng của bệnh nhân sau khi tiến hành mổ lấy thai. Lý do là vì tự hào với thành quả phẫu thuật của mình.

Bệnh nhân đã khởi kiện Allan Zarkin và bệnh viện. Ông bị sa thải, bắt giữ và phải chịu án 5 năm quản chế, bị cấm xin cấp giấy phép hành nghề y trong vòng 5 năm.

Chưa có thông tin xác minh Allan Zarkin đang làm việc ở đâu trong thời điểm hiện tại.

Ông Simon Bramhall vào năm 2010. Ảnh: PA Video/PA

Vụ việc khác là trường hợp của một bác sĩ phẫu thuật người Anh - ông Simon Bramhall. Trước khi bị phát hiện hành vi "ghê rợn", Simon Bramhall từng là chuyên gia đầu ngành với kỹ năng phẫu thuật đáng nể.

Vào năm 2013, trước tòa, ông ta thừa nhận đã "ký tên" (SB, cao khoảng 4cm) lên gan của 2 bệnh nhân bằng tia argon (thiết bị đông máu bằng tia argon thường được sử dụng trong ca phẫu thuật cấy ghép nhằm cầm máu và cắt bỏ cơ quan).

Dù những vết khắc của Bramhall dường như không gây tổn hại đến chức năng gan của các bệnh nhân, nhưng theo trang Telegraph, một trong số họ đã gặp phải hiện tượng thải ghép, buộc phải tiến hành ghép tạng lần 2 và lúc này, hành vi "ký tên" bị phát hiện.

Simon Bramhall đã bị đình chỉ công tác vào năm 2013 và từ chức tại Bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham (QEHB) vào năm 2014. Hành vi của Simon Bramhall bị lên án vì vi phạm nhân phẩm, quyền tự chủ của bệnh nhân, gây mất lòng tin của người dân với ngành y.

Bị loại khỏi ngành, Simon Bramhall đã chuyển qua viết tiểu thuyết giật gân lấy đề tài y khoa (do ông tự xuất bản), đồng sáng tác cùng một cựu giáo viên tiếng Anh từng là bệnh nhân được ông phẫu thuật.

Câu trả lời "gai người" của Simon Bramhall trên trang The Guardian.

Trả lời phỏng vấn với trang The Guardian, Simon Bramhall nói rằng ông biết nhiều mặt tối của ngành y từ khi mới vào nghề. Simon kể rằng ông biết bác sĩ phẫu thuật "chơi cờ ca-rô trên lá gan": "Tôi còn thấy ông ta viết những từ khác. Tôi từng chứng kiến nhiều người làm đủ trò trên bề mặt gan với suy nghĩ rằng đó chỉ là những tổn thương ở cấp độ micromet, những tổn thương tế bào cực kỳ nhỏ".