Tình tiết mới liên quan vụ án Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (sinh năm 1981) và Đỗ Kim Chung (sinh năm 1992), cùng cư trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cả hai bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian đảm nhiệm các vị trí chuyên môn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam, Lê Thanh Hiển với vai trò kế toán và Đỗ Kim Chung với vai trò thủ quỹ đã trực tiếp giúp sức cho Giám đốc doanh nghiệp là Phạm Văn Hà thực hiện các hành vi sai phạm.

Cụ thể, các bị can đã cấu kết lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh, dẫn tới thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Vũ Hoàng Hải (thường được biết đến trên không gian mạng với tên gọi “Hải Sapa TV”) cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Các đối tượng trong vụ án này bị xem xét trách nhiệm hình sự về hai nhóm hành vi: “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi và vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.