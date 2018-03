Tình tiết bất ngờ vụ chồng tạt axit vào vợ cũ trước mặt con

'Sự việc xảy ra quá nhanh... tôi ở gần ngay cạnh con gái nhưng vì bất ngờ quá nên không làm gì được', người bố vợ kể lại phút kinh hoàng chứng kiến con rể tạt cả can axit lên người con gái mình.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án kinh hoàng chồng cũ tạt axit người vợ cũ xảy ra tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội vào chiều ngày 24/3.

Để tìm hiểu rõ hơn các thông tin liên quan, ngày 26/3, PV đã tìm đến ngôi nhà mà của nạn nhân sinh sống trước khi xảy ra vụ việc.

Ông Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc con gái bị chồng cũ tạt axit bỏng khắp người.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Xuân (bố đẻ chị Huyền) – là người đã chứng kiến toàn bộ giây phút kinh hoàng con gái bị chồng cũ tạt can axit lên người, vẫn chưa hết run sợ và cho biết: “Chiều ngày 24/3, sau khi vợ chồng ông nhận cuộc điện thoại của con gái than thở về việc bị chồng hành hạ. Nghe tin xong, tôi đến nhà vợ chồng con gái mới thuê trọ ở phía cuối chợ Vân. Trong lúc đang nói chuyện, thì Thông bất ngờ xuống nhà lấy can axit đã chuẩn bị từ trước đổ thẳng vào người chị Huyền khiến ông vô cùng bàng hoàng.

Lúc đó, sự việc xảy ra nhanh quá, bản thân tôi cũng không thể ngờ được Thông nó lại làm như vậy với con gái mình. Tôi ở gần ngay cạnh con gái nhưng vì bất ngờ quá tôi không làm gì được”.

Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Theo lời của ông Xuân, sau khi tạt axit lên người vợ cũ Thông định lên xe máy bỏ chạy nhưng ông Xuân đã kịp thời bắt giữ lại. Đến khoảng 30 phút sau thì cơ quan công an đến hiện trường, còn chị Huyền thì khẩn trương được đưa đến Viện Bỏng quốc gia để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người thân nạn nhân cho biết thêm, đến thời điểm này nạn nhân Huyền vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức tích cực của Viện bỏng quốc gia. Do vết bỏng của Huyền rất nặng và nên phải cách ly với bên ngoài để tránh nhiễm trùng.

Bảo Ngân