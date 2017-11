Tình tiết bất ngờ vụ bé gái 20 ngày tuổi bị đôi nam nữ bắt cóc, sát hại

Theo lời người hàng xóm, sau khi bị đôi nam nữ cướp cháu bé khỏi tay, bà Xuân vẫn cố túm lấy chân cháu nhưng bị đạp từ sau ngã xuống bất tỉnh.

Ngày 28/11, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, đại tá Lê Trung Hiếu cho hay, vợ chồng anh Lê Hữu Thuận xác nhận thi thể bé gái tìm thấy trong bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn là con gái mới chào đời 20 ngày. Hình dạng và quần áo trùng khớp.

Tuy vậy, cơ quan công an vẫn làm thủ tục giám định ADN để chắc chắn và tiếnh hành truy bắt nghi can.

Rất đông người dân có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Cục Cảnh sát hình sự đã cử các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm vào phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xác minh vụ việc. Ngoài Cục Cảnh sát hình sự, tổ công tác còn có một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an.

Tối 27/11, các cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an đã có mặt tại gia đình anh Lê Hữu Thuận để tiến hành thực nghiệm hiện trường. Theo công an, các đối tượng gây án quá nhanh, mọi hành động diễn ra trong vòng khoảng 1 phút.

Công an thực nghiệm lại cảnh bà nội cháu bé bị khống chế, cướp cháu bé.

Bà T., sống cạnh nhà cháu bé bị bắt cóc, kể sau khi xảy ra sự việc bà chạy sang thì thấy bà Xuân nằm dưới đất.

Tưởng người này bị trúng gió nên bà T. bảo người cháu cầm lọ dầu chạy sang. Nhưng khi sang đến nơi thì thấy bà Xuân không nói được gì, chỉ ú ớ ra ký hiệu bằng tay. Thấy vậy, bà T. gọi mọi người vào xem, mất khoảng 15 - 20 phút bấm huyệt bà Xuân mới nói được.

“Bà Xuân kể, đang ngồi trong nhà bế cháu thì có một đôi nam nữ đi vào, người đàn ông dí dao vào cổ, cô gái túm tóc đằng sau, rút khăn trong túi ra bịt miệng bà. Cô gái có móng tay màu đỏ, dài nhọn bấu vào bà rất mạnh rồi chúng cướp cháu bé đi”, bà T. nói.

Xe của Bộ Công an về nhà cháu bé.

Bà Xuân bị bịt miệng nhưng vẫn chống cự và bị đe dọa “mày thích chết không?”. Khi chúng cướp cháu bé ra đến cửa, bà Xuân cố đạp chân vào cánh cửa để đánh động cho mẹ bé, tuy nhiên do tiếng tivi to quá nên mẹ bé không nghe thấy.

“Bà Xuân kể, dù bị cướp mất cháu nhưng bà vẫn giằng co với đôi nam nữ. Khi ra đến đường, bà vẫn túm được chân cháu bé nhưng sau đó bị người đàn ông đạp từ sau lưng nên bà ấy bị ngã khuyạ xuống và bọn chúng đi mất”, bà T. cho hay.

Được biết, vợ chồng anh Thuận mới về đây sinh sống được khoảng 2 năm nay nhưng mọi người cũng ít trò chuyện. Biết tin con gái anh xảy ra chuyện, mọi người trong xóm đều bàng hoàng, thương xót.

Định Nguyễn