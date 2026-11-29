Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Nà Hỳ.

Bù đắp những khoảng trống tuổi thơ

Bố mất sớm, mẹ đi làm xa, từ nhỏ, Giàng Xuân Tuấn, bản Nậm Kè 1, xã Nậm Kè đã sống cùng ông ngoại. Cuộc sống vốn đã khó khăn, những thiếu thốn trong sinh hoạt càng khiến tuổi thơ của Tuấn thêm nhiều thiệt thòi. Ở độ tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn được cha mẹ vỗ về, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, Tuấn sớm phải làm quen với nỗi thiếu vắng tình thân. Với một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”, những khoảng trống ấy chẳng thể gọi thành tên. Và rồi, trên hành trình trưởng thành, năm 2022, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè đón em về nuôi dưỡng. Từ đó, Tuấn đã có thêm một mái nhà, thêm những người thân, dành cho em sự chở che đặc biệt. Giàng Xuân Tuấn xúc động kể: Cuộc sống của con trước đây rất khó khăn, nhưng từ ngày được nhận làm con nuôi ở Đồn, con được chăm sóc, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ và được dạy những điều hay. Được ở đây, ngày nào con cũng vui.

Năm tháng trôi qua, tình thương của những người bố mang quân hàm xanh đã phần nào bù đắp những thiệt thòi trong tuổi thơ của Tuấn. Được sống trong sự yêu thương, dìu dắt, Tuấn ngày càng tự tin và có thêm động lực để cố gắng trong học tập.

Ở các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Điện Biên, những người lính quân hàm xanh đang ngày ngày dành tình thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng khi về sống dưới mái nhà chung của đơn vị, các em luôn nhận được sự chăm sóc, dạy bảo bằng tình cảm chân thành của những người bố không cùng huyết thống. Ở Đồn Biên phòng Pa Thơm, xã Thanh Yên, Lò Dương Khải và Quàng Thanh Tùng cùng sinh năm 2016 là hai trong số những đứa trẻ được đón nhận tình thương ấy. Khải sớm mất cả cha lẫn mẹ, tuổi thơ nương tựa vào ông nội trong gia đình còn nhiều khó khăn. Tùng có bố, nhưng cuộc sống gia đình chật vật, đông anh chị em khiến việc học hành của em từng đứng trước nhiều trở ngại.

Về sống cùng những người lính, Khải và Tùng dần quen với nếp sinh hoạt mới. Các em biết tự chăm sóc bản thân, chủ động học tập. Song, đằng sau những điều tưởng chừng nhỏ ấy là cả quá trình được những người cha nuôi Đồn Biên phòng Pa Thơm kiên trì hướng dẫn, nhắc nhở và động viên. Trung tá Trần Văn Sỹ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pa Thơm chia sẻ: Những ngày đầu về đơn vị, các cháu còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với nền nếp sinh hoạt trong môi trường quân đội. Qua thời gian gần gũi, kiên nhẫn trò chuyện, hướng dẫn từng việc nhỏ, các cháu đã tiến bộ, tự giác và trưởng thành hơn.

Đường đến trường thêm rộng mở

Hằng năm, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi là cuốn sách, chiếc cặp mới, khi là bộ quần áo, những suất học bổng được trao tận tay, mỗi món quà đều mang theo sự quan tâm, sẻ chia và cả niềm mong mỏi của những người lính để các em có thêm điều kiện học tập, vững tin nuôi dưỡng ước mơ.

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Với đặc thù địa bàn biên giới rộng, đời sống của một bộ phận đồng bào còn nhiều khó khăn, việc chăm lo cho học sinh đến trường luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn thực sự trở thành điểm tựa của nhân dân, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, hình ảnh người lính quân hàm xanh đến từng bản, gặp gỡ từng gia đình để vận động con em đi học đã trở nên gần gũi, quen thuộc. Các anh vừa là người tuyên truyền, vận động, vừa trực tiếp đồng hành, giúp đỡ để con đường đến trường của học sinh vùng biên bớt đi những trở ngại.

Rồi mai này, những đứa trẻ như Tuấn, Khải, Tùng và nhiều em nhỏ khác sẽ lớn lên, lựa chọn một con đường riêng. Nhưng có lẽ, trong ký ức của các em sẽ luôn có hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh, những bữa cơm ấm áp nơi đồn biên phòng và những buổi tối được các chú bộ đội tận tình chỉ bảo. Tình yêu thương ấy sẽ theo các em suốt những năm tháng cuộc đời, trở thành điểm tựa ấm áp để các em thêm vững tin trên con đường phía trước.

Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đỡ đầu gần 260 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có 26 em được nuôi dưỡng tại các đồn biên phòng, 78 em được hỗ trợ thường xuyên với mức 500.000 đồng/em/tháng. Thông qua việc vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các đơn vị đã trao tặng hơn 16.700 suất quà cho học sinh và các nhà trường trên địa bàn biên giới với tổng số tiền quy đổi gần 11 tỷ đồng.