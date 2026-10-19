Tính thuế hộ kinh doanh: Cục Thuế nói gì về đề xuất tính theo doanh thu?

Tuy nhiên, khi quy định hiện hành chưa được sửa đổi, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp đang áp dụng.

Tính thuế hộ kinh doanh: Đơn giản thủ tục, tránh thêm gánh nặng

Cùng một mức doanh thu, số thuế hộ kinh doanh phải nộp có thể khác nhau tùy phương pháp tính thuế. Vì vậy, việc lựa chọn cách tính theo tỷ lệ doanh thu hay dựa trên thu nhập sau khi trừ chi phí không chỉ liên quan đến thủ tục kê khai, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế phải nộp và áp lực sổ sách của người kinh doanh.

Kiến nghị của người dân gửi đến Cục Thuế đề xuất áp dụng thống nhất cách tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với tất cả hộ kinh doanh, bao gồm cả những người kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Ảnh minh họa.

Kiến nghị của người dân gửi đến Cục Thuế đề xuất áp dụng thống nhất cách tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với tất cả hộ kinh doanh, bao gồm cả những người kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Theo cách tính này, số thuế được xác định bằng doanh thu nhân với thuế suất tương ứng. Người kinh doanh cho rằng phương pháp này giúp đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch, giảm chi phí vận hành và thuận tiện hơn khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đây cũng là cách tính có thể giúp hộ kinh doanh dễ dự tính số thuế phải nộp dựa trên doanh thu. Tuy nhiên, số thuế thực tế còn phụ thuộc vào tỷ lệ thuế áp dụng cho từng hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, nếu tính thuế trên thu nhập sau khi trừ chi phí, người kinh doanh cần quan tâm nhiều hơn đến việc ghi chép doanh thu, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và xác định các khoản chi phí được chấp nhận.

Với những hộ kinh doanh chưa quen sử dụng phần mềm hoặc chưa có thói quen lưu giữ chứng từ đầy đủ, việc chuyển sang phương pháp này có thể tạo thêm áp lực. Sai sót trong quá trình kê khai cũng có thể kéo theo rủi ro về nghĩa vụ thuế.

Vì vậy, người dân đề nghị nếu tiếp tục áp dụng cách tính thuế theo doanh thu trừ chi phí, cơ quan quản lý nên lùi thời điểm triển khai chính thức sang năm 2027 thay vì năm 2026. Năm 2026 nên dành cho việc hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ hạ tầng và giúp hộ kinh doanh làm quen với quy trình kê khai, sử dụng phần mềm, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầu vào.

Đề xuất này xuất phát từ nhu cầu có thêm thời gian chuẩn bị, tránh tình trạng người kinh doanh mắc lỗi không cố ý do chưa nắm rõ quy định.

Cục Thuế nói gì về cách tính thuế hiện hành?

Phản hồi kiến nghị, Cục Thuế dẫn quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định được Cục Thuế viện dẫn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm phải tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí.

Cục Thuế cho biết, hiện Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này. Trong thời gian chưa có thay đổi, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Điều này đồng nghĩa, đề xuất thay đổi phương pháp tính thuế chưa phải chính sách đã được thông qua.

Trước khi các thay đổi được ban hành, người kinh doanh nên tiếp tục tuân thủ quy định hiện hành, theo dõi hướng dẫn chính thức và chủ động lưu trữ doanh thu, hóa đơn, chứng từ. Đây là bước cần thiết để hạn chế sai sót, bất kể phương pháp tính thuế nào sẽ được lựa chọn trong thời gian tới.

Đề xuất cho hộ kinh doanh lựa chọn cách tính thuế

Tại phiên họp chiều 17/10, Chính phủ đã trình Quốc hội phương án tính thuế đối với hộ kinh doanh trong Điều 33, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo phương án được trình, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản, tính theo tỷ lệ trên doanh thu, hoặc theo thu nhập tính thuế, tức doanh thu trừ chi phí.

Nếu được thông qua, phương án này sẽ tạo thêm lựa chọn cho người kinh doanh. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên đặc điểm hoạt động, khả năng quản lý sổ sách và quy định cụ thể về thuế suất, chi phí được trừ.

Cũng tại dự thảo, Chính phủ đề xuất cho phép doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm lựa chọn tính thuế theo thu nhập hoặc theo doanh thu nhân với tỷ lệ % do Chính phủ quy định, thay cho ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng hiện hành.

Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đề xuất điều chỉnh tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp. Theo đó, ngưỡng tổng doanh thu được đề xuất nâng lên không quá 400 tỷ đồng/năm, tổng nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng.

Việc phân loại doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa dự kiến tiếp tục căn cứ vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. Chính phủ sẽ quy định chi tiết các tiêu chí.

Về chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề xuất áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường. Dự thảo cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Những đề xuất này hướng tới giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy nhiên, với hộ kinh doanh và doanh nghiệp, điều cần thiết không chỉ là có thêm lựa chọn mà còn phải có hướng dẫn rõ ràng, thời gian chuẩn bị phù hợp và quy định dễ thực hiện.