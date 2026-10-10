Tính thiếu tuần dạy thêm giờ cho giáo viên, cần rà soát lại

Năm học 2024-2025, bà Nguyễn Thị Thùy Dung (TPHCM) dạy vượt số tiết quy định đối với giáo viên THCS 1 tiết/tuần. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên THCS thực hiện 35 tuần thực dạy trong đó có cả tuần thi cuối kì 1, cuối kì 2.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, đến cuối năm học khi tính tiết phụ trội dạy thêm giờ cho giáo viên thì trường bà Dung chỉ tính 33 tuần, thậm chí tính số tiết dạy trẻ hoà nhập khuyết tật chỉ 32 tuần.

Bà Dung hỏi, Ban Giám hiệu trường bà thực hiện tính số tiết dạy thêm giờ như vậy có đúng quy định không?

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong năm học 2024-2025 được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Theo đó, số giờ dạy thêm trong năm học được xác định trên cơ sở tổng số giờ dạy thực tế, giờ dạy quy đổi, giờ dạy tính thêm, giờ dạy được giảm theo chế độ (nếu có), trừ định mức giờ dạy trong năm học.

Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định định mức tiết dạy trong năm học bằng định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần nhân với số tuần giảng dạy; đối với giáo viên THCS, số tuần giảng dạy là 35 tuần.

Do đó, việc nhà trường chỉ tính 33 tuần hoặc 32 tuần đối với tiết dạy học sinh hòa nhập để xác định tiền lương dạy thêm giờ là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bà Nguyễn Thị Thùy Dung liên hệ với Hiệu trưởng nhà trường để được rà soát, tính toán lại số giờ dạy thêm trên cơ sở 35 tuần giảng dạy theo quy định, bảo đảm quyền lợi của giáo viên.