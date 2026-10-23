Tình thế đảo ngược với Guler

Guler được Real trọng thưởng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hai bên hoàn tất các thỏa thuận khi toàn bộ giấy tờ được ký kết. Real Madrid đang chờ thời điểm thích hợp để chính thức công bố bản hợp đồng mới dành cho Guler tại sân Santiago Bernabeu.

Tờ Sport khẳng định đây là quyết định mang ý nghĩa chiến lược đối với cả hiện tại lẫn tương lai của đội bóng Hoàng gia. Guler từng trải qua mùa giải đầu tiên đầy khó khăn khi liên tục dính chấn thương. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ này chỉ có 440 phút thi đấu sau 12 lần ra sân.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi mạnh mẽ ở mùa giải tiếp theo. Guler ra sân 51 trận, ghi 6 bàn và đóng góp 14 pha kiến tạo, qua đó khẳng định vị thế trong đội hình Real Madrid. Anh còn được vinh danh là cầu thủ trẻ hay nhất Champions League 2025/26.

Ở mùa hiện tại, ngôi sao 21 tuổi tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng ở tuyến giữa. Khả năng điều tiết nhịp độ, kiến tạo và xâm nhập vùng cấm giúp Guler trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Real Madrid. Anh cũng tạo được sự kết hợp hiệu quả với Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior.

Bản hợp đồng mới sẽ giữ Guler ở lại Bernabeu thêm nhiều năm, giúp anh có cơ hội gắn bó với đội bóng đến năm 27 tuổi. Real Madrid xem tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhân tố chủ chốt cho quá trình chuyển giao thế hệ.

Từ cầu thủ từng bị chấn thương cản bước, Guler vươn lên trở thành trụ cột của đội bóng Hoàng gia. Quyết định gia hạn đến năm 2032 cho thấy Real Madrid đặt kỳ vọng lớn vào vai trò của anh trong thời gian tới.