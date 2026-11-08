Tình thế đảo ngược với Bernardo Silva

Bernardo Silva đá chính 4 trận liên tiếp sau giai đoạn chỉ được thi đấu 15 phút trong một tháng.

Một tháng trước, tương lai Silva tại Real Madrid còn là dấu hỏi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ được thi đấu 15 phút trong 30 ngày, gần như không có chỗ đứng trong kế hoạch của Jose Mourinho. Giờ đây, anh đá chính 4 trận liên tiếp và được ban huấn luyện xem là cầu thủ không thể thiếu ở những trận đấu quan trọng.

Mourinho tìm được lời giải cho tuyến giữa

Theo AS, bước ngoặt xuất hiện ở trận gặp Leipzig. Silva ghi bàn mở tỷ số, chơi trọn 90 phút và giúp Real giành chiến thắng thuyết phục. Mourinho tiếp tục trao cơ hội cho anh trước Barcelona, Santander và AEK Athens. Ngay cả khi tăng cường xoay tua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn giữ Silva trong đội hình xuất phát.

Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu thực tế của Real Madrid. Đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, nhưng thường gặp khó trong việc điều tiết nhịp độ. Khi bị đối thủ gây sức ép, Real thiếu một tiền vệ đủ bình tĩnh để giữ bóng, tổ chức phối hợp và đưa bóng lên phía trên.

Silva giải quyết phần nào vấn đề ấy. Anh không cần quá nhiều pha xử lý nổi bật, nhưng luôn chủ động di chuyển để nhận bóng, tạo phương án phối hợp và giảm sức ép cho đồng đội. Khả năng hoạt động trong không gian hẹp giúp Real duy trì quyền kiểm soát thay vì liên tục tìm kiếm những đường chuyền mạo hiểm.

Những con số cho thấy sự khác biệt. Theo Goal, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Real đạt 57% khi Silva có mặt trên sân, so với 47% lúc anh vắng mặt. Mức trung bình cả mùa của đội bóng là 52%. Khoảng cách 10 điểm phần trăm phản ánh tầm ảnh hưởng của tiền vệ 32 tuổi đối với cách vận hành tuyến giữa.

Ở trận gặp Leipzig, Real kiểm soát bóng 62%. Ngược lại, tỷ lệ này chỉ đạt 46% trước Roma, khi Silva được sử dụng trong 20 phút cuối. Dù kết quả còn phụ thuộc đối thủ và diễn biến từng trận, thống kê vẫn cho thấy Real có thêm khả năng cầm bóng khi sử dụng cựu tiền vệ Man City.

Mourinho xem Bernardo là nhân tố quan trọng trong kế hoạch tổ chức lại tuyến giữa Real Madrid.

Trận El Clasico tại Camp Nou là ngoại lệ. Real chỉ kiểm soát bóng 37%, nhưng Mourinho vẫn đánh giá cao vai trò của Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha giúp đội bóng thoát pressing và tổ chức các pha lên bóng trong những thời điểm bị Barcelona dồn ép.

Theo AS, ban huấn luyện xem quyết định sử dụng Silva trước Barcelona là một trong những điều chỉnh chiến thuật hiệu quả nhất của Mourinho mùa này.

Real Madrid cần Silva hơn những gì thống kê thể hiện

Màn trình diễn trước AEK Athens tiếp tục củng cố vị thế của Silva. Real thắng 3-2 nhờ bàn quyết định của Federico Valverde ở những phút bù giờ, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha mới là một trong những người chơi ổn định nhất.

Silva đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 96,4%, cao nhất trong nhóm tiền vệ và tiền đạo Real. Anh dẫn đầu đội về số đường chuyền thành công ở một phần ba cuối sân và số lần thu hồi bóng, đồng thời đứng thứ hai về cơ hội tạo ra, rê bóng thành công và bàn thắng kỳ vọng (xG).

Theo thống kê từ Managing Madrid, Silva và Jude Bellingham cùng dẫn đầu trận đấu với 17 đường chuyền đưa bóng lên phía trước và 7 lần dẫn bóng tiến bộ. Những chỉ số phản ánh khả năng đưa bóng vượt qua các tuyến phòng ngự, thay vì chỉ chuyền ngang để duy trì tỷ lệ chính xác.

Trang Sports Illustrated chấm Silva 7,8 điểm, đánh giá anh là một trong những cầu thủ Real chơi tốt nhất. Bài phân tích nhấn mạnh khả năng chọn vị trí, tổ chức các đợt lên bóng và hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mourinho còn khuyến khích anh xâm nhập vùng cấm nhiều hơn, bên cạnh nhiệm vụ điều phối quen thuộc.

Real Madrid kiểm soát bóng trung bình 57% khi Bernardo có mặt trên sân, so với 47% lúc anh vắng mặt.

Dù vậy, Real vẫn bộc lộ những hạn chế. Trước AEK Athens, đại diện Tây Ban Nha kiểm soát bóng 70%, tung ra 24 cú sút so với 9 của đối thủ, nhưng chỉ thắng nhờ bàn muộn. AEK thậm chí tạo ra 3 cơ hội rõ rệt, nhiều hơn Real một lần.

AS nhận xét chiến thắng tại Athens chưa thể che giấu những vấn đề trong khả năng phòng ngự của Mourinho. Việc sử dụng Silva bên cạnh Eduardo Camavinga giúp Real cầm bóng tốt hơn, nhưng không bảo đảm đội bóng kiểm soát được mọi tình huống chuyển trạng thái.

Bài toán của Mourinho vì thế không chỉ nằm ở việc trao suất đá chính cho Bernardo, mà còn phải bố trí những cầu thủ phù hợp xung quanh anh.

Sự hồi sinh của Silva cũng gợi lại vấn đề Real chưa giải quyết triệt để kể từ khi Toni Kroos và Luka Modric rời đỉnh cao. Đội bóng có những tiền vệ giàu thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp, nhưng thiếu người tổ chức nhịp chơi. Theo Goal, Silva đang giúp Mourinho khắc phục khoảng trống ấy mà không cần bổ sung một tiền vệ mới.

Ở tuổi 32, Bernardo Silva không còn phải chứng minh khả năng chơi bóng đỉnh cao. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở kinh nghiệm, cách đọc trận đấu và sự linh hoạt trong chiến thuật. Tiền vệ này có thể đá trung tâm, dạt biên hoặc đảm nhận vai trò tổ chức phía sau hàng công.

Mourinho hiện nghiêng về phương án đưa Valverde xuống hậu vệ phải, Arda Güler sang cánh và giữ Silva ở trung tâm. Tuy nhiên, sự trở lại của Vinicius Junior sẽ khiến cuộc cạnh tranh vị trí thêm phức tạp, đặc biệt với Yan Diomande.

Một tháng trước, Silva còn phải chật vật tìm cơ hội thi đấu. Giờ đây, Mourinho phải tính cách giữ anh trong đội hình. Real Madrid có thể sở hữu nhiều cầu thủ tạo ra khác biệt bằng bàn thắng, nhưng người giúp họ kiểm soát trận đấu lại là Bernardo Silva.