Arbeloa đang hồi sinh cùng Fulham. Ảnh: Reuters.

Từng đứng trước nguy cơ bị sa thải, Arbeloa đang trở thành điểm sáng tại Fulham. Trái lại, Xabi Alonso đối mặt áp lực ngày càng lớn ở Chelsea sau khởi đầu thiếu ổn định. Sức ép ngày càng lớn sau khi Chelsea để thua Leeds United với tỷ số 1-4 ngay trên sân nhà hôm 21/11.

Bước ngoặt đến với Arbeloa sau chiến thắng 1-0 trước Hull City ở vòng 7 Premier League. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chịu sức ép lớn sau thất bại 1-2 trước Ipswich. Truyền thông Anh thậm chí dự đoán ông khó trụ lại Craven Cottage nếu tiếp tục đánh rơi điểm số.

Tuy nhiên, Fulham đã thay đổi hoàn toàn. Đội bóng thành London trải qua 5 vòng liên tiếp bất bại, trong đó có những trận hòa trước Newcastle, Aston Villa, Manchester United và Liverpool. Mới nhất, thầy trò Arbeloa cầm hòa Manchester City 1-1 ngay tại Etihad.

Rodrigo Muniz ghi bàn trong khi hàng thủ Fulham chơi kiên cường trước sức ép của đội chủ nhà. Kết quả này giúp Arbeloa củng cố vị thế sau giai đoạn đầy sóng gió.

Chelsea của Alonso đã thua 5 trận chỉ sau 11 vòng. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Fulham hiện xếp thứ 15 với 11 điểm trong khi đội bóng của Xabi Alonso đứng thứ 8 nhưng đã nhận tới 5 thất bại sau 11 vòng Premier League. Con số này nhiều hơn một trận so với Arbeloa.

Fulham cũng chỉ thua một trong 8 trận gần nhất tại giải quốc nội và để thủng lưới ít hơn Chelsea 7 bàn. Sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ David Affengruber - Calvin Bassey cùng phong độ của Josh King góp phần quan trọng vào màn hồi sinh này.

Trái ngược với Arbeloa, Alonso chưa thể tạo ra sự ổn định cho Chelsea. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng đánh bại Fulham ở vòng mở màn mùa giải, nhưng lợi thế ấy không giúp ông duy trì vị thế trước người đồng đội cũ.

Hai cựu HLV Real Madrid đang đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Arbeloa từ chỗ bị nghi ngờ nay nhận được sự ủng hộ, còn Alonso giờ đây phải tìm cách vực dậy Chelsea trước giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải.

Highlights Chelsea 1-4 Leeds United Tối 21/11, Chelsea nhận trận thua đậm 1-4 trước Leeds United tại vòng 11 Premier League 2026/27.