Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương cùng lãnh đạo hai địa phương chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, về phía thành phố Trạm Giang có các đồng chí: Dư Cương, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Trạm Giang; Lý Dũng Nghị, Thị trưởng thành phố Trạm Giang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang.

Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa sang thăm và làm việc tại thành phố Trạm Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dư Cương nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Đức Thái cùng đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc tại Trạm Giang; đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố.

Là địa phương ven biển có vị trí quan trọng ở phía Tây tỉnh Quảng Đông, Trạm Giang có nhiều lợi thế về cảng biển, kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng, chế biến thực phẩm và nông nghiệp.

Thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Dư Cương bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác với tỉnh Thanh Hóa; cho rằng hai địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế tương đồng và có thể bổ trợ cho nhau trong phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Thành phố Trạm Giang mong muốn thúc đẩy kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác và nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Trạm Giang.

Bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Trạm Giang, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của chính quyền thành phố dành cho đoàn công tác; đồng thời nhấn mạnh, chuyến công tác của đoàn là dịp quan trọng để hai địa phương tăng cường trao đổi, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của nhau, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và lâu dài.

Lãnh đạo thành phố Trạm Giang.

Thông tin về định hướng phát triển của Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết: Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược tại khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam, dân số hơn 4,3 triệu người, nguồn nhân lực dồi dào, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, Khu Kinh tế Nghi Sơn, cảng biển nước sâu Nghi Sơn, hệ thống các khu công nghiệp và Cảng hàng không Thọ Xuân là những lợi thế quan trọng để tỉnh mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các dòng vốn đầu tư.

Thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thanh Hóa đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, cảng biển, logistics, công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở những điểm tương đồng về vị trí địa lý, lợi thế kinh tế biển và định hướng phát triển công nghiệp, hai bên đã trao đổi, thống nhất thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, phát triển khu công nghiệp, logistics và cảng biển, kinh tế xanh, năng lượng mới.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ; khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai địa phương thiết lập quan hệ hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham gia đoàn công tác.

Đặc biệt, hai bên thống nhất duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, tổ chức các chuyến thăm và làm việc khi cần thiết; đồng thời chỉ định Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và Sở Ngoại vụ thành phố Trạm Giang làm cơ quan đầu mối tham mưu, đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác.

Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng mời đồng chí Dư Cương và đồng chí Lý Dũng Nghị cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Trạm Giang đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa vào thời gian phù hợp.

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương cùng lãnh đạo hai địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang.

Bản ghi nhớ xác định nguyên tắc hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp với pháp luật mỗi nước. Trong đó, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, phát triển khu công nghiệp, logistics và cảng biển, kinh tế xanh, năng lượng mới; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của hai địa phương thiết lập quan hệ hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ; thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai địa phương.

Việc ký kết Bản ghi nhớ không chỉ thiết lập khuôn khổ giao lưu, hợp tác thường xuyên giữa hai địa phương mà còn tạo điều kiện để chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng thị trường và triển khai những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Việc ký kết Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác thường xuyên giữa tỉnh Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang; tạo khuôn khổ thuận lợi để chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua hoạt động này, Thanh Hóa tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động kết nối với các địa phương, đối tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng đoàn công tác tham quan Khu nghỉ dưỡng ven biển Kim Sa Loan.

Khu nghỉ dưỡng ven biển Kim Sa Loan.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại Khu nghỉ dưỡng ven biển Kim Sa Loan.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham quan Trung tâm Văn hóa Trạm Giang.

Trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và đoàn công tác đã đến tham quan Khu nghỉ dưỡng ven biển Kim Sa Loan và Trung tâm Văn hóa Trạm Giang.