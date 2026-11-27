Buổi làm việc trao đổi về định hướng, tiềm năng và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai địa phương. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng đã tham gia các hoạt động cùng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Hiếu)

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, về phía thành phố Trạm Giang có các đồng chí: Dư Cương, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Trạm Giang; Lý Dũng Nghị, Thị trưởng thành phố Trạm Giang, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Dư Cương giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố Trạm Giang - địa phương ven biển có vị trí quan trọng ở phía Tây tỉnh Quảng Đông, có nhiều lợi thế về cảng biển, kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng, chế biến thực phẩm và nông nghiệp.

Bí thư thành ủy Trạm Giang Dư Cương bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác với tỉnh Thanh Hóa; cho rằng hai địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế tương đồng và có thể bổ trợ cho nhau trong phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Thành phố Trạm Giang sẽ thúc đẩy kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác và nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp.

Đáp lại sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Trạm Giang, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của chính quyền thành phố dành cho đoàn công tác; đồng thời nhấn mạnh, chuyến công tác của đoàn là dịp quan trọng để hai địa phương tăng cường trao đổi, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của nhau, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và lâu dài.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã thông tin về định hướng phát triển của Thanh Hóa, với vị trí chiến lược tại khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, dân số hơn 4,3 triệu người, nguồn nhân lực dồi dào, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, Khu Kinh tế Nghi Sơn, cảng biển nước sâu Nghi Sơn, hệ thống các khu công nghiệp và Cảng hàng không Thọ Xuân là những lợi thế quan trọng để tỉnh mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các dòng vốn đầu tư.

Theo đồng chí Lê Đức Thái, Thanh Hóa đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, cảng biển, logistics, công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở những điểm tương đồng về vị trí địa lý, lợi thế kinh tế biển và định hướng phát triển công nghiệp, hai bên đã trao đổi, thống nhất thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, phát triển khu công nghiệp, logistics và cảng biển, kinh tế xanh, năng lượng mới.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ; khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai địa phương thiết lập quan hệ hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái, Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng cùng lãnh đạo hai địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang.

Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa thành phố Trạm Giang và tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Hiếu)

Việc ký kết Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác thường xuyên giữa tỉnh Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang; tạo khuôn khổ thuận lợi để chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Tiếp đó, ngày 25/11, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã tham dự Hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư Việt Nam (Thanh Hóa) - Trung Quốc (Trạm Giang); đồng thời có các hoạt động làm việc, khảo sát và kết nối với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp tại thành phố Trạm Giang nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: M. H)

Tham dự Hội nghị, về phía thành phố Trạm Giang có đồng chí Lý Dũng Nghị, Thị trưởng thành phố, cùng lãnh đạo chính quyền Nhân dân thành phố và hơn 200 doanh nghiệp thành phố Trạm Giang.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lý Dũng Nghị bày tỏ vui mừng trước việc hai địa phương tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu, tìm hiểu và mở rộng các lĩnh vực hợp tác.

Theo đồng chí Lý Dũng Nghị, Thanh Hóa và Trạm Giang đều có những tiềm năng, lợi thế nổi bật về kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp, logistics, nông nghiệp và chế biến thủy sản. Đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để hai địa phương tăng cường hợp tác, bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng khai thác hiệu quả các cơ hội phát triển trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố và mở rộng.

Đồng thời khẳng định, thành phố Trạm Giang coi trọng việc phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với tỉnh Thanh Hóa và sẵn sàng cùng Thanh Hóa triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất, thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng, lợi thế và phù hợp với nhu cầu của mỗi địa phương. Qua đó, góp phần đưa quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Trạm Giang ngày càng phát triển thực chất, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân hai địa phương.

Thị trưởng thành phố Trạm Giang Lý Dũng Nghị phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn chính quyền thành phố Trạm Giang đã dành cho Đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã tích cực giới thiệu, kết nối, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với thành phố Trạm Giang, góp phần tạo điều kiện để hai địa phương trao đổi, ký kết và triển khai Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiếu)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là thành phố Trạm Giang theo hướng thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi.

Thanh Hóa đánh giá cao những thành tựu phát triển của Trạm Giang trong các lĩnh vực kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp hóa dầu, logistics, nông nghiệp và chế biến thủy sản. Đây cũng là những lĩnh vực tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng, nhu cầu và định hướng ưu tiên phát triển.

Thông tin về định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, Thanh Hóa ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và logistics; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thanh Hóa mong muốn kết nối thế mạnh về công nghệ, quản trị, thị trường và năng lực đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã trân trọng mời đồng chí Dư Cương và đồng chí Lý Dũng Nghị cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Trạm Giang sớm đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa vào thời gian phù hợp.

(theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)