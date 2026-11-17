Theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 12/11/2026, khu đất đấu giá tọa lạc tại phường Hạc Thành, tiếp giáp với các tuyến đường Phạm Đức Kỳ, Lê Dụ Tông, Đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Lê Hiến Tông. Khu đất có tổng diện tích 22.568,21 m2, hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông.

Trong tổng diện tích này, có 19.986,21 m2 đất hỗn hợp thuộc nhóm nhà ở và dịch vụ được tổ chức đấu giá có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài, phần diện tích 2.582 m2 còn lại được dành làm bãi đỗ xe và không thu tiền sử dụng đất.

Đơn vị trúng đấu giá khu đất nêu trên là Công ty Cổ phần Tổng công ty ECOBA 36 với tổng số tiền 745 tỷ đồng. So với mức giá khởi điểm được phê duyệt trước đó là hơn 725,499 tỷ đồng, mức giá trúng cao hơn khoảng 19,5 tỷ đồng, tương đương mức chênh lệch 2,7%. Nếu tính riêng trên phần diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất, mức giá trúng bình quân đạt khoảng 37,3 triệu đồng/m2.

Ảnh minh họa

Theo quy hoạch được duyệt, dự án triển khai trên khu đất có chức năng nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 2.197 căn hộ và đáp ứng quy mô dân số khoảng 6.590 người. Các chỉ tiêu quy hoạch của dự án bao gồm công trình cao 35 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 55% cùng hệ số sử dụng đất ở mức 13 lần.

Đối với phần diện tích 2.582 m2 đất làm bãi đỗ xe được giao không thu tiền sử dụng đất, nhà đầu tư không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành việc xây dựng bãi đỗ xe ngoài trời, doanh nghiệp phải bàn giao lại cho cơ quan nhà nước quản lý để sử dụng chung, với thời hạn sử dụng phần đất bãi đỗ xe này không quá 6 năm kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tổng công ty ECOBA 36 còn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định, đi kèm các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ khác nếu phát sinh. Trong trường hợp đơn vị không nộp đủ tiền trúng đấu giá đúng thời hạn, kết quả công nhận trúng đấu giá có thể bị hủy bỏ.