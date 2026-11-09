Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý vụ sập cầu, nhiều địa phương bị ngập lụt

Chiều 9/11, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng thôn Tân Phong 1, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, khiến nhiều tuyến đường và đất của hàng chục hộ dân bị ngập lụt. Các hộ này nằm ở gần khu vực dự án đang triển khai trên địa bàn. Nhận được thông tin, ban cán sự thôn, lãnh đạo xã Lưu Vệ đã trực tiếp xuống kiểm tra tình hình, tìm phương án để xử lý tình trạng ngập lụt.

"Trước đây, mưa lớn chỉ ngập cục bộ một thời gian ngắn rồi rút nhanh. Từ khi có dự án thì tình trạng ngập lụt ngày càng phức tạp. Chúng tôi đi thăm hỏi, động viên người dân và cũng kiến nghị chính quyền sớm có giải pháp xử lý", ông Tuấn nói.

Nhiều khu vực tại thôn Tân Phong 1, xã Lưu Vệ bị ngập lụt.

Ông Đoàn Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ, cho biết chính quyền đã huy động máy bơm để tiêu thoát nước. Nguyên nhân chính gây ngập là mưa lớn cục bộ kéo dài. Trước đó, xã đã có phương án xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước cho khu vực này, song chưa kịp triển khai thì xảy ra mưa lớn.

Ông Nguyễn Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho hay mưa lớn kéo dài khiến 5 hộ dân tại thôn Tân Bình bị sạt lở taluy âm, taluy dương, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã, cùng một số tuyến đường tỉnh, đường xã cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy, với tổng khối lượng đất đá ước tính khoảng 300m³.

Chính quyền xã Như Xuân đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục tạm thời, tổ chức dọn dẹp đất đá trên các tuyến giao thông, đồng thời thống kê thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ người dân.

"Sạt lở tại các tuyến đường do tỉnh quản lý, địa phương đã phối hợp với đơn vị vận hành xử lý, bảo đảm thông xe. Đối với các tuyến đường do xã quản lý và khu vực nhà dân, chúng tôi huy động máy xúc cùng lực lượng tại chỗ để xử lý ngay", ông Trường nói.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nông Cống, đến 15h ngày 9/11, mưa lớn kéo dài khiến 1.001 hộ (12/19 thôn) bị ngập lụt; chính quyền đã di dời 12 hộ (47 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Khoảng 23,5ha rau màu mới trồng của vụ Đông 2026-2027 bị ngập, úng, có nguy cơ hư hỏng. Do mưa lớn, ngập lụt nên hàng nghìn học sinh trên địa bàn xã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tình hình ngập lụt tại xã Nông Cống ngày 9/11/2026.

Mưa lớn khiến cầu Bái Sim, Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa bị sập. Sự cố khiến một số vị trí mố cầu bị sập, lớp bê tông nhựa mặt đường xuất hiện tình trạng nứt gãy. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực miền núi, từ đường Hồ Chí Minh xuống Khu kinh tế Nghi Sơn, có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (áo xanh hàng đầu) kiểm tra, chỉ đạo khắc phục vụ sập cầu Bái Sim.

Chiều 9/11, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã có mặt, kiểm tra sự cố sập cầu Bái Sim. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sở, ngành, địa phương có phương án làm đường gom, cầu tạm để phục vụ việc đi lại của người dân. Đồng thời, đánh giá, đưa ra phương án khắc phục, xây dựng cầu cứng, đảm bảo an toàn.