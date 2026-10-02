Tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo xác minh 'con đường đau khổ', sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật

Nội dung công văn nêu rõ: Báo điện tử Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn) ngày 26/9/2026 có đăng bài viết của tác giả Đinh Huê, với nội dung: “Hàng trăm hộ dân hàng ngày đánh vật trên con đường đau khổ”.

Tuyến đường sình lầy khi mùa mưa đến (ảnh trái),Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo giao UBND xã Vĩnh Lộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng nghiên cứu nội dung phản ánh nêu trên; khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh để kịp thời có các biện pháp xử lý; có văn bản trả lời báo và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đăng tải bài viết “Hàng trăm hộ dân hàng ngày đánh vật trên con đường đau khổ” phản ánh tình trạng tuyến đường (thuộc thôn Bổng Phồn, nay thuộc thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) hễ mưa là người dân đi không nổi suốt nhiều năm qua. Đây là tuyến giao thông chính phục vụ việc đi lại hằng ngày của hơn 100 hộ dân không chỉ ở thôn Bổng Phồn mà còn một bộ phận người dân thôn Giang Đông, cùng đông đảo học sinh, giáo viên và công nhân, cũng thường xuyên lưu thông qua đây để tới trường, đi làm tại các xí nghiệp gạch, công ty may ở Vĩnh Lộc và Yên Định.

Người dân phản ánh với báo chí.

Theo người dân, tuyến đường này đã tồn tại tình trạng trên suốt thời gian dài. Có người đã sinh sống tại đây gần 30 năm và cũng phải chứng kiến trong thời gian dài con đường trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi mùa mưa đến.

Một vấn đề khác được người dân đặc biệt quan tâm là việc đóng góp kinh phí để làm đường. Theo phản ánh, người dân đã đóng góp cho thôn qua nhiều vụ lúa để phục vụ việc xây dựng tuyến đường. Bà con kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ việc dân đã nộp tiền với tổng số bao nhiêu và đã được sử dụng vào việc gì?