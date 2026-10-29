Tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đa Mai trong chuyển đổi số

Tập huấn kết hợp hỗ trợ thực hành

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của các cấp, ngành, Ban Chấp hành Đoàn phường Đa Mai đã xây dựng Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 27/3/2026 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Lồng ghép hội nghị, đoàn viên thanh niên phường Đa Mai hướng dẫn hội viên Hội Cựu chiến binh phường cài đặt chữ ký số.

Phường Đa Mai có 19 chi đoàn tổ dân phố cùng các chi đoàn trường học, Công an phường. Đoàn phường xác định việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng chữ ký số công cộng và dịch vụ công trực tuyến là nội dung cụ thể để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia chuyển đổi số tại địa phương.

Ban Chấp hành Đoàn phường ban hành Kế hoạch bám sát tinh thần chỉ đạo của các cấp, đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Kế hoạch xác định các nhóm đối tượng trọng tâm gồm cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân; trong đó quan tâm người cao tuổi, lao động tự do và người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Đoàn phường phối hợp với đơn vị chuyên môn của UBND phường, Công an phường, các tổ dân phố, Tổ Công nghệ số cộng đồng, các trường học và đơn vị viễn thông để tổ chức hoạt động. Các chi đoàn được giao tuyên truyền, vận động, bố trí đoàn viên tham gia hướng dẫn trực tiếp; đội hình tình nguyện được tổ chức tại hội trường, nhà văn hóa tổ dân phố, Bộ phận Một cửa và địa điểm thuận tiện cho người dân.

Các hoạt động được triển khai theo hướng kết hợp tập huấn tập trung với hỗ trợ thực hành tại cơ sở. Nội dung hướng dẫn gồm kỹ năng số cơ bản; cài đặt, kích hoạt và sử dụng chữ ký số công cộng; sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và một số nền tảng số thiết yếu. Đoàn viên hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, để người dân trực tiếp thao tác trên thiết bị của mình.

Cán bộ đoàn viên Công an phường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh nhận biết những thủ đoạn lừa đảo trên không mạng.

Đoàn phường lồng ghép nội dung “Bình dân học vụ số” vào sinh hoạt Đoàn, hoạt động Tháng Thanh niên, các đợt ra quân và hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng. Đối với học sinh, tổ chức lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân, đồng thời tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên thực hành kỹ năng số và tham gia phục vụ cộng đồng.

Trong quá trình hỗ trợ, đoàn viên hướng dẫn công dân tự thao tác, kiểm tra kết quả cài đặt và kích hoạt; phối hợp lực lượng chuyên môn khi phát sinh vướng mắc, đồng thời lưu ý bảo mật thông tin cá nhân, không lưu giữ mật khẩu hoặc mã xác thực của người dân.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn phường cũng tổ chức 5 buổi tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn thực hành cho đoàn viên, thanh niên và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng thu hút khoảng 1.050 lượt đoàn viên, thanh niên và lực lượng tham gia. Các buổi tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng để lực lượng nòng cốt có thể tiếp tục hướng dẫn người dân tại địa bàn dân cư.

Nhân rộng cách làm hay

Trong triển khai, Đoàn phường luôn linh hoạt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ở từng thời điểm; ví như, chỉ đạo các chi đoàn phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng tổ chức các đợt hỗ trợ tập trung và lưu động tại tổ dân phố. Điển hình, ngày 17/5/2026, đợt cao điểm ra quân đã hỗ trợ gần 1.000 người dân cài đặt chữ ký số công cộng và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Đến 29/10/2026, toàn phường đã cài đặt 9.203/40.881 chữ ký số công cộng, đạt 22,5%. Lực lượng tại địa bàn đã hỗ trợ gửi hơn 1.000 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên phường đến tận nhà hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Một số đơn vị Đoàn có cách làm sáng tạo như: Đoàn Trường Trung học phổ thông Giáp Hải triển khai dự án tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng chữ ký số công cộng; tư vấn sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và giải đáp vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính. Dự án diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/8/2026 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đa Mai, duy trì vào các buổi sáng hàng tuần.

Trong 13 tuần triển khai, đội hình hỗ trợ trên 150 lượt công dân mỗi tuần, tổng cộng trên 1.950 lượt. Hoạt động duy trì thường xuyên tại nơi người dân giải quyết thủ tục hành chính, qua đó giúp người dân tiếp cận dịch vụ số ngay trong quá trình thực hiện công việc; đồng thời tạo môi trường để học sinh rèn luyện tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và khả năng hướng dẫn công nghệ.

Cùng đó, 10/10 Liên đội (100%) triển khai hoạt động trong năm học 2025 - 2026 tại các trường. Nội dung gồm an toàn Internet, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả, kỹ năng sử dụng công cụ số/ChatGPT, STEM, cuộc thi video và mô hình tuyên truyền bạn giúp bạn. Các hoạt động cấp trường ghi nhận 7.170 lượt học sinh tham gia. 10/10 Liên đội (100%) đã tổ chức ít nhất 1 hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đánh giá về kết quả thời gian qua, Phó Bí thư Đoàn phường Lương Văn Quang chia sẻ: “Các hoạt động chuyển đổi số của tuổi trẻ Đa Mai thời gian qua được cụ thể hóa bằng kế hoạch bài bản, bám sát định hướng của cấp trên với nội dung thiết thực, gắn chặt giữa lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, tỷ lệ cài đặt chữ ký số trên địa bàn hiện vẫn còn dư địa lớn, đòi hỏi tổ chức Đoàn cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu được giao”.

Khắc phục những hạn chế đó, thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo; chỉ đạo các chi đoàn, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Giáp Hải và Tổ Công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh rà soát, vận động, hỗ trợ người dân đủ điều kiện cài đặt và kích hoạt chữ ký số, bảo đảm dữ liệu chính xác, không trùng lặp. Duy trì hiệu quả các lớp “Bình dân học vụ số” theo từng nhóm đối tượng; nhân rộng đội hình thanh niên tình nguyện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các khu dân cư; đồng thời tiếp tục duy trì các mô hình giáo dục kỹ năng số phong phú, thiết thực tại các Liên đội trường học, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.