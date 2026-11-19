Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách.

Gìn giữ hồn cốt di sản, bồi đắp sức sống văn hóa cơ sở

Thành phố Cần Thơ sau hợp nhất không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số và không gian kinh tế, mà còn mở ra không gian hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cộng đồng được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ đô thị trung tâm đến vùng sông nước, miệt vườn, nông thôn, mỗi vùng đất mang những sắc thái văn hóa riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá, lao động, sản xuất và đời sống cư dân. Sự hội tụ ấy làm phong phú thêm bản sắc Cần Thơ, đồng thời mở ra khả năng kết nối các giá trị văn hóa thành nguồn lực chung phục vụ phát triển thành phố.

Trong nhịp sống đương đại, sức sống của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử tại Cần Thơ vẫn không ngừng được bồi đắp, phát huy nhờ sự đam mê, trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng trở thành điểm hẹn giao thoa giữa lớp nghệ nhân gạo cội với những người trẻ đam mê, tạo nên mạch nguồn tiếp nối đầy sức sống.

Em Nguyễn Thị Sông Lam, học sinh trường Trung học phổ thông Bình Thủy chia sẻ: Từ nhỏ, em đã quen với lời ca và những dịp cả nhà quây quần ca tài tử bên hiên nhà. Từng câu ca, điệu lý ngọt ngào, sâu lắng bồi đắp tâm hồn em nhiều năm tháng, giúp em biết trân quý và thêm yêu vùng đất mình sinh sống.

Khi trực tiếp truyền dạy cho nhiều người yêu thích đờn ca tài tử, Nghệ nhân Nhân dân Trường Út (một trong những người có nhiều cống hiến cho phong trào đờn ca tài tử của thành phố) chia sẻ: Đờn ca tài tử đã ngấm sâu vào máu thịt của người dân Nam Bộ, nên thế hệ hôm nay luôn quyết tâm gìn giữ, phát huy và thụ hưởng di sản này. Tại Cần Thơ, phong trào này phát triển khởi sắc thông qua việc đưa đờn ca tài tử vào giảng dạy trong trường học cũng như tổ chức nhiều lớp truyền dạy miễn phí, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Phát huy sức sống của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử.

Từ đô thị trung tâm đến vùng sông nước, miệt vườn, nông thôn, mỗi vùng đất mang những sắc thái văn hóa riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá, lao động, sản xuất và đời sống cư dân. Tại các xã, phường, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trở thành nhu cầu tự thân và gắn kết cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ chia sẻ: Xã Trường Long luôn chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa cơ sở, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Trong số nhiều mô hình văn hóa tại địa phương, nổi bật nhất là Câu lạc bộ Đờn ca tài tử. Thành lập từ năm 2022 với 7 thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã phát triển lên 14 thành viên. Đáng trân trọng là tất cả đều tham gia trên tinh thần tự nguyện, xuất phát từ niềm đam mê và tâm huyết gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của vùng đất Nam Bộ, luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bà con.

Theo Trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố, thời gian qua, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng được triển khai và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách. Điển hình là chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy hằng tuần tại công viên Bến Ninh Kiều. Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ sáng thứ Bảy hằng tuần tại chợ nổi Cái Răng. Chương trình nghệ thuật sân khấu Cải lương định kỳ “Dạ Cổ Cầm Thi” tối Chủ nhật tuần cuối của mỗi tháng, tại sân khấu Đoàn Nghệ thuật, Cải lương Tây Đô - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố.

Mới đây, Chương trình Nghệ thuật truyền thống định kỳ tại Đền thờ Vua Hùng đã chính thức ra mắt nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của đờn ca tài tử, hò, lý, dân ca Nam Bộ cùng nét độc đáo của các dân tộc, mà còn mở ra không gian thưởng thức văn hóa lành mạnh cho người dân và du khách. Qua đó, chương trình vừa tạo sân chơi giao lưu, sáng tạo cho đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ, vừa quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Đưa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển

Các thế hệ tìm hiểu về di sản qua không gian số.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, sự giao thoa giữa văn hóa đô thị, miệt vườn sông nước cùng bản sắc của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã định hình nên một diện mạo văn hóa Cần Thơ vừa đa dạng, vừa đặc sắc. Bức tranh ấy kết tinh từ điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá và nhịp sống lao động của cư dân; nơi nét văn hóa sông nước, nghệ thuật đờn ca tài tử hòa quyện cùng hệ thống chùa tháp, lễ hội của đồng bào Khmer và tín ngưỡng, phong tục của người Hoa, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng. Chính quá trình chung sống và sẻ chia đã bồi đắp nên những phẩm chất tốt đẹp của con người Tây Nam Bộ: yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, nhân ái, hào hiệp, năng động và sáng tạo. Đây chính là nền tảng tinh thần vững chắc để gắn kết mọi tầng lớp nhân dân trong không gian phát triển mới.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, năm 2026 đánh dấu cột mốc đầu tiên thành phố cùng cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, niềm tự hào truyền thống càng thôi thúc địa phương nhìn sâu hơn vào yêu cầu phát triển hiện tại, nhận rõ trách nhiệm biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho đời sống và tương lai thành phố. Theo đó, Cần Thơ đặt mục tiêu đưa văn hóa và sức sáng tạo của con người trở thành nguồn lực phát triển; để văn hóa thấm sâu vào từng quyết sách, cách thức thực thi công vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như ứng xử hằng ngày trong cộng đồng.

Trong giai đoạn mới, thành phố tiếp tục phát huy bản sắc, khơi dậy sức sáng tạo, xây dựng văn hóa và con người Cần Thơ phát triển toàn diện, xứng tầm trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và triển khai hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án của thành phố; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng và phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 14/4/2026 của Thành ủy Cần Thơ (về xây dựng và phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới).

Thành phố Cần Thơ hiện có Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật quy tụ 9 hội, 1 phân hội chuyên ngành với 1.159 hội viên. Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp thành phố đến cơ sở từng bước được củng cố đồng bộ, bao gồm bảo tàng, thư viện, Đoàn nghệ thuật Khmer, 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp và 1.227 nhà văn hóa ấp, khu vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của người dân. Nhờ đi vào chiều sâu và thực chất, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo nên diện mạo mới cho đời sống tinh thần tại cơ sở.