Tinh thần Ngày hội Đại đoàn kết phải được duy trì bằng những việc làm thiết thực

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, một số bộ, ngành, đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vươn lên

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng được trở lại Điện Biên, vùng đất giàu tình cảm, nơi ông từng công tác, gắn bó cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công", Phó Thủ tướng khẳng định mọi thắng lợi của dân tộc, từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Với Điện Biên, tinh thần ấy càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi chính từ mảnh đất lịch sử này, sức mạnh toàn dân tộc đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc và phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2026, lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở các khu dân cư.

Nhắc lại tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện tầm nhìn của Đảng, Nhà nước trong việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững; cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Đánh giá những kết quả phát triển của địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi, đặc biệt là đồng bào Mông tại bản Tù Lu - Tìa Ló.

Từ 9 hộ khi hình thành năm 1966, sau 60 năm, hiện bản đã có 162 hộ, 808 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông.

Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong bản tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc truyền thống.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 45 triệu đồng/năm; năng suất lúa bình quân đạt 44 tạ/ha.

Du lịch cộng đồng bước đầu hình thành, gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế. Bản được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng; riêng dịp "Tết Độc lập" chào mừng Quốc khánh 2/9 vừa qua đã đón trên 20 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các nghề truyền thống của đồng bào Mông như rèn dao, dệt thổ cẩm tiếp tục được gìn giữ; các câu lạc bộ rèn dao, bắn nỏ, Tù Lu, bóng đá và đội văn nghệ được duy trì.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, tinh thần Ngày hội không chỉ diễn ra trong một ngày mà mỗi thôn, bản cần chọn những việc làm thiết thực, vừa sức để duy trì quanh năm - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, 100% hộ gia đình sử dụng điện, nước sạch hợp vệ sinh và có phương tiện nghe nhìn; 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, năm học 2025-2026 không có học sinh bỏ học.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả, với 140/162 hộ, chiếm 86,42%, được công nhận gia đình văn hóa năm 2026. Việc cưới, việc tang được tổ chức tiết kiệm, văn minh; an ninh trật tự được giữ vững, nhiều hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ.

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả này thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên của đồng bào Mông, được làm nên chủ yếu bằng sức lao động, sự đoàn kết, đồng lòng của bà con.

Người dân bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi dự Ngày hội - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Người dân bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi dự Ngày hội - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ xã Pu Nhi vẫn còn nhiều khó khăn như tỉ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông một số khu vực còn khó khăn, nhất là vào mùa mưa; việc khai thác các giá trị văn hóa, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Năm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển bền vững

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Pu Nhi tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Theo Phó Thủ tướng, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; nêu gương từ thái độ tiếp dân, cách giải quyết công việc đến giữ đúng lời hứa với dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho bản Tù Lu - Tìa Ló - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà các hộ gia đình chính sách xã Pu Nhi - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, vận động, đại diện nguyện vọng Nhân dân; kịp thời giải quyết vấn đề, mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, ưu tiên hòa giải để giữ tình làng, nghĩa bản; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong vận động Nhân dân, khuyến học; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan hoạt động trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của người dân địa phương - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

"Tinh thần Ngày hội không chỉ diễn ra trong một ngày mà mỗi thôn, bản cần chọn những việc làm thiết thực, vừa sức để duy trì quanh năm, như chăm lo hộ nghèo, gia đình neo đơn, giữ gìn cảnh quan, môi trường; việc gì đã thống nhất thì cùng làm, công khai kết quả để bà con cùng biết, cùng tham gia, cùng giám sát", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và các đại biểu dự chung vui Ngày hội cùng nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và các đại biểu dự chung vui Ngày hội cùng nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Thứ hai, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với xã Pu Nhi và bản Tù Lu - Tìa Ló, văn hóa là tài sản vô giá, làm nên bản sắc cộng đồng. Với xã Pu Nhi và bản Tù Lù, Tì Ló, văn hóa là tài sản vô giá, tạo nên bản sắc cộng đồng, cấp ủy, chính quyền xã cần phối hợp với ngành văn hóa tỉnh rà soát loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy; tạo điều kiện để thanh thiếu niên học tập, thực hành, sáng tạo; phát huy nhà văn hóa thôn, bản, đưa văn hóa đến gần người dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

"Trong thời đại số, văn hóa còn thể hiện ở ứng xử trên không gian mạng: có trách nhiệm với lời nói, thông tin chia sẻ; không xúc phạm, kỳ thị, gây chia rẽ; tỉnh táo trước thông tin xấu độc, luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan và trải nghiệm hoạt động nghề rèn của người dân địa phương - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Thứ ba, phát triển kinh tế bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế địa phương.

Với những lợi thế về đất đai, khí hậu, nông nghiệp và cảnh quan, Phó Thủ tướng đề nghị xã Pu Nhi phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao giá trị cây cà phê và những sản phẩm đặc trưng; ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, ứng dụng thương mại điện tử để tăng thu nhập.

"Quan trọng hơn cả là khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng làm giàu chính đáng; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động vươn lên bằng sức lao động, trí tuệ, ý chí", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tham quan không gian trưng bày Văn hóa - Nông sản địa phương - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tham quan không gian trưng bày Văn hóa - Nông sản địa phương - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Thứ tư, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, đặc sắc và bền vững.

Bản Tù Lu - Tìa Ló có nhiều điều kiện phát triển du lịch. Du lịch phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể hưởng lợi; đi đôi với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan và không gian sống truyền thống.

Cần khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa; kết hợp hài hòa trải nghiệm thiên nhiên với văn hóa, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa; mỗi nụ cười, lời chào, ngôi nhà đón khách đều quảng bá hình ảnh Điện Biên thân thiện, mến khách, giàu bản sắc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ của người dân bản Tù Lu - Tìa Ló tại Ngày hội - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Thứ năm, chăm lo cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thế hệ tương lai.

"Tôi mong phụ huynh, dòng họ, thầy cô giáo tiếp tục quan tâm để mọi trẻ em được đến trường, học tập, rèn luyện tốt nhất", Phó Thủ tướng nói. Tỉnh cần chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên; khuyến khích thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng, làm chủ khoa học công nghệ, kỹ năng số, xây dựng quê hương. Đầu tư cho giáo dục hôm nay là đầu tư cho tương lai của Điện Biên và đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Pu Nhi - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo bản Tù Lu Tìa Ló và xã Pu Nhi. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Tỉnh Điện Biên trao 10 suất quà tặng gia đình hộ nghèo, khó khăn xã Pu Nhi.

Trong khuôn khổ chương trình, phòng Văn hóa - Xã hội xã Pu Nhi đã Công bố và Trao Quyết định công nhận danh hiệu "Bản văn hóa", "Gia đình văn hóa" năm 2026.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan hộ gia đình homestay, Nghề rèn dao, Dệt thổ cẩm và không gian trưng bày Văn hoá – Nông sản địa phương./.