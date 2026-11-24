Mới đây, ca sĩ Trọng Tấn, NSND Tấn Minh và một số học trò đã đến thăm NSND Trần Hiếu nhân dịp 20/11. Tại nhà NSND Trần Hiếu, Trọng Tấn đã đánh đàn piano cho thầy mình hát.

Bước sang tuổi 90, ngọn lửa đam mê âm nhạc trong người nghệ sĩ nhân dân vẫn rực cháy mãnh liệt. Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng khi hát ông vẫn ngồi thẳng lưng, giọng vẫn vô cùng hào sảng và hát rõ lời. Ông thể hiện ca khúc với nội dung dí dỏm, lạc quan của người ở tuổi xế chiều khiến các học trò bật cười thích thú.

NSND Trần Hiếu hát tặng học trò (Video: Vương Kiều Vân)

NSND Tấn Minh, Trọng Tấn đệm đàn cho thầy hát. Ảnh chụp màn hình

Tinh thần lạc quan của NSND Trần Hiếu khiến nhiều người nể phục bởi những năm gần đây, sức khỏe của ông sa sút đáng kể do phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn 4 di căn lên xương hàm, gây nhiễm trùng và áp-xe nặng.

Bên cạnh đó, ông còn đối mặt với nhiều bệnh lý nền gồm tiểu đường, suy thận, suy tim cùng tình trạng tràn dịch khớp gối khiến việc di chuyển khó khăn và phải gắn liền với xe lăn. Trải qua nhiều đợt nhập viện cấp cứu (gần nhất là vào tháng 10/2026 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô) cùng các đợt điều trị dài ngày, cân nặng của nam nghệ sĩ từng giảm từ 82kg xuống còn 58kg.

Hiện tại, hai vợ chồng NSND Trần Hiếu sinh sống tại Hà Nội. Bên cạnh ông luôn có người vợ kém 18 tuổi là bà Minh Ngà tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cùng sự hỗ trợ y tế và chi phí sinh hoạt từ người thân trong gia đình. Dù trí nhớ có phần giảm sút theo tuổi tác, ông vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và luôn khao khát được cất tiếng hát mỗi khi bạn bè, học trò đến thăm.

NSND Trần Hiếu và con gái diva - Hà Trần. Ảnh: NVCC

Sinh năm 1936 tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu là anh trai nhạc sĩ Trần Tiến và là bố ruột diva Trần Thu Hà. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 1954 và từng tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria), ông ghi dấu ấn sâu đậm với chất giọng nam trầm hiếm có qua loạt ca khúc kinh điển như Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính...

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn, ông còn là người thầy tận tâm dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi như cố NSND Y Moan, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn...